Красноярские котельные задолжали за электроэнергию более 400 млн рублей

Красноярск, , 08:24 — REGNUM Сумма задолженности коммунальных организаций Красноярского края перед «Красноярскэнергосбытом» по итогам отопительного сезона составила 447 млн рублей. В должниках числятся 252 котельные, сообщает 22 мая пресс-служба компании «РусГидро».

Отмечается, что наиболее критическая ситуация сложилась в Шушенском районе, где МУП Шушенского района «Тепловые электрические сети» задолжала около 106 млн рублей. При этом самый крупным неплательщиком в северных районах с долгом в 50,3 млн рублей является компания «Энергия» (Мотыгинский район, пос. Раздолинск).

«Мы не можем отключать котельные зимой, даже если они накопили многомилионные долги. Ведь они отапливают жилые дома и социально значимые объекты — школы, детские сады и больницы», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Он добавил, что ограничения в подаче электроэнергии будут применяться в отношении должников в летнее время.

Также в качестве мер воздействия энергосбытовая компания готовит представления в прокуратуру, Ростехнадзор и другие надзорные органы, ходатайствует в суде о взыскании задолженности и привлечении директоров организаций к административной ответственности в случае неисполнения ими требований о самоограничении потребления электроэнергии.

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