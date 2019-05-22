Вопрос введения жилищных сертификатов для детей-сирот обсуждается на Алтае

Барнаул, , 08:22 — REGNUM Алтайский край и Приморье объединяет общая проблема — высокий процент детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья (более семи тысяч) и решать данную проблему они, возможно, будут одинаково: наряду с традиционной схемой покупки жилья для этой категории (за счет бюджетных средств), власти собираются выдавать жилищные сертификаты. О возможном распространении пилотного проекта Приморского края известил официальный сайт Алтайского краевого Законодательного собрания.

Напомним, в Алтайском крае право на получение жилья имеют порядка 7300 детей-сирот, из них 5300 уже обратились за реализацией этого права, а 1040 человек подали иски в суды. Но, по словам алтайского спикера Александра Романенко, в 2019 году (как и годом ранее) на эти цели предусмотрено всего 500 млн рублей.

«На эти средства планируется приобрести более 400 квартир, что связано с определенной проблемой. На первичном рынке застройщики неохотно идут на реализацию жилья для данной категории населения. Вторичный рынок жилья не предпочтителен: закупки такого объема могут разогнать инфляцию и цены на жилье, и при этом бюджетные средства не будут вложены в развитие строительной отрасли региона», — заявил Александр Романенко.

По его словам, опыт жилищных сертификатов очень интересен, однако нужно учитывать и то, как дети-сироты ими будут распоряжаться, не повлечет ли это каких-либо криминальных историй.

Напомним, в ноябре 2018 года тогда ещё врио губернатора региона Олег Кожемяко обозначил масштаб проблемы — 7,5 тысяч приморских сирот нуждаются в жилье.

«Наверное, такого количества бездомных сирот нет ни в одном регионе страны», — сказал глава Приморья, предложив выдавать сиротам сертификаты, с тем чтобы они сами могли купить себе жильё. Бюджет на эти цели был увеличен на 520 миллионов рублей.

После внесения соответствующих поправок в законодательство в Приморье были выданы первые три сертификата. Как сообщили в администрации Приморского края, их получили дети-сироты старше 25 лет, имеющие удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, в отношении которых вынесены судебные акты.

Аналогичную инициативу внесли в Государственную Думу законодатели Самарской области. На недавнем медиафоруме ОНФ вопрос о таких сертификатах был задан главе государства Владимиру Путину. Он не исключил возможности введения такой практики — после тщательного изучения.

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