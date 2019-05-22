Просрочка по потребительским кредитам в России снизилась на 1,7%

Москва, , 08:11 — REGNUM В России доля просроченной задолженности по потребительским кредитам снижается четвертый квартал подряд — показатель сократился на 1,7 п. п, в 1 кв. 2018 года — 21,9%. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) .

В I квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней составила 20,2%.

Самые низкие значения доли просрочки по потребительским кредитам зафиксированы в Югре (11,5%), Москве (15,0%) и Московской области (16,9%).

В свою очередь наибольшие доли просрочки отмечены в Иркутской области (27,7%), Кемеровской области (25,2%) и Красноярском крае (24,9%).

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, несмотря на снижения уровня просрочки в 2018 году, объемы «плохих» долгов остаются «довольно значительными».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, средний размер выданных потребительских кредитов в России в I квартале 2019 года вырос на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 170,3 тысяч рублей.

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