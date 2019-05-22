В Якутии мусорная реформа обладает признаками масштабной афёры?

Якутск, , 08:16 — REGNUM Регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в центральной зоне Якутска подозревают в том, что он может не справиться со взятыми обязательствами. В первую очередь речь идёт о сроках строительства мусорного полигона и планах создания мусороперегрузочной станции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О том, что действия компании «ЯкутсЭкоСети» — регионального мусорного оператора центральной зоны Якутска — похожи на мошеннические, пишет «Якутск Вечерний». Издание приводит ряд фактов, которые могут косвенно подтверждать такую точку зрения. В соглашении, заключённом с компанией ещё в 2016 году, говорится, что полигон для ТБО и мусоросортировочную станцию «ЯкутскЭкоСети» должна построить до 18 сентября 2019 года, но не похоже, что мусорный оператор планирует уложиться в эти сроки.

Директор ООО «ЯкутскЭкоСети» Денис Тон уже прямым текстом говорит: первый объект будет введен в эксплуатацию в лучшем случае 31 декабря 2019, а строительство мусороперегрузочной станции в Базовом переулке и вовсе осуществляться не будет. Чтобы не быть обвиненным в нарушении концессионного соглашения, он ведёт переговоры с мэрией Якутска о внесении изменений в документ. Руководство регионального оператора оправдывается: определённый для мусоросортировки участок для этих целей не подходит из-за наличия под ним пустот и ледяных линз. «Вечерний Якутск» констатирует: компания шла на конкурс по выбору мусорного оператора, зная, что не сможет исполнить необходимые обязательства.

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Ещё один важный момент — тариф на вывоз ТКО, который в Якутске составляет 131,26 рубля на человека. Почти его треть — это инвестиционная составляющая на строительство полигона и мусоросортировочной станции притом, что сроки и факт выполнения этих работ пока остаются под вопросом, а деньги — уже собираются.

«Обратим внимание: в Якутии нет ни одного другого тарифа, в котором бы инвестиционная составляющая была столь высока. А всё потому, что денег своих на строительство объектов у ООО «ЯкутскЭкоСети» нет. Компания будет привлекать заемные средства, а мы с вами — оплачивать не только их возврат, но и проценты по ним. В действующий тариф заложен ежегодный возврат оператором заёмных средств в сумме 175 млн рублей в год. Кредит компания берет на десять лет, следовательно, его стоимость (с процентами) составит примерно 1,75 млрд рублей. В неисполняемом концессионном соглашении говорится о том, что вложено в оба объекта должно быть не менее 800 млн рублей. 800 млн — «тело» кредита, 950 млн — проценты по нему? Кажется, дешевле было бы в ипотеку полигон брать», — пишет журналист и политолог Виталий Обедин в газете «Якутск Вечерний».

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«То, что в Якутии выдают за «мусорную реформу» (по крайней мере в границах Центральной мусорной зоны, к которой относится Якутск), обладает всеми признаками масштабной афёры, — делает вывод издание. — Начиная от сомнительных «иностранных инвесторов», которые на поверку оказываются то иностранцами, то собственно инвесторами, и заканчивая тарифами, которые просто подгоняются под желаемые цифры». Виталий Обедин, приведя факты, предлагает читателям самим сделать вывод, «реформа это или всё-таки грандиозное обдиралово граждан под видом исполнения федерального законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, глава столицы Якутии Сардана Авксентьева посоветовала гендиректору МУП «Жилкомсервис» обратиться в суд с целью взыскать с регионального оператора по обращению с ТКО центральной зоны Якутии — компании «ЯкутскЭкоСети» — долг в 73 млн рублей. С предложением больше не ждать добровольной уплаты долгов она обратилась к гендиректору городской коммунальной организации Андрею Лебедеву на планёрке.

«Необходимо решать этот вопрос в судебном порядке, — сказала Сардана Авксентьева. — Я так понимаю, этапы досудебных требований уже прошли. Пока мы имеем с вами то, что «ЯкутскЭкоСети» должны вам 73 миллиона рублей — возможно, что сейчас уже больше с учетом мая. При этом мы не можем оплатить собственные нужды. Те же самые платежи по экспертизе проекта мусорного полигона и так далее — это неправильный менеджмент, скажем так».