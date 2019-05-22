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В РЖД ответили на предложение Минфина сократить число пассажирских поездов

Экономика

РЖД сохранит объемы социально значимых перевозок на дальневосточных направлениях

В РЖД ответили на предложение Минфина сократить число пассажирских поездов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Москва, 22 мая 2019, 08:04 — REGNUM  Российские железные дороги (РЖД) не намерены сокращать количество пассажирских поездов на Дальнем Востоке, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-служба компании.

«Холдинг «РЖД» во взаимодействии с администрациями субъектов федерации намерен сохранить объемы социально значимых перевозок на дальневосточных направлениях», — сообщили в пресс-службе.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Министерство финансов России предложило авиакомпаниям совместно с РЖД проработать вопрос оптимизации пассажирских перевозок на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года обнародованы фотографии обновленных купейных вагонов для железнодорожных пассажирских перевозок, которые разрабатывались для Федеральной пассажирской компании (ФПК).

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