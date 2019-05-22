Производство безалкогольных напитков в Казахстане выросло на 20%

Нур-Султан, , 08:05 — REGNUM Объем производства в пищевой промышленности Казахстана по итогам января—апреля 2019 года составил 613 млрд тенге ($1,62 млрд), что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 22 мая сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Производство продуктов питания составляет 81% от всего производства пищевой промышленности. Однако в этом сегменте отмечается снижение производства на 1,1%.

Рост в пищевой промышленности обеспечивается за счет производства напитков. За отчетный период в республике произвели 116,3 млрд тенге ($307 млн), что на 19,5% больше, чем в январе-апреле 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года производство безалкогольных напитков в Казахстане и минеральных вод составило 1,854 млн литров, что на 7,8% больше, чем в 2017 году.

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