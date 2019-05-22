Среда, 22 Мая 2019 года
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«Вертолеты России» примут участие в обновления парка техники Ненецкого АО

Экономика

Холдинг подписал соглашение с администрацией северного региона

Москва, 22 мая 2019, 07:56 — REGNUM  Подписанное с администрацией Ненецкого автономного округа соглашение позволит определить необходимость и перспективы использования беспилотников, возможности создания парка вертолётов региона и системы их обслуживания, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и губернатор Ненецкого АО Александр Цыбульский.

«Ресурсный потенциал Ненецкого автономного округа в части запасов углеводородного сырья в сочетании со спецификой транспортной доступности региона и суровыми климатическими условиями создают предпосылки для активного использования вертолетной техники», — пояснил Богинский.

Он добавил, что холдинг готов предложить технику, которая положительно зарекомендовала себя при работе в условиях экстремально низких температур, так и беспилотные летательные аппараты, которые могут использоваться для мониторинга и доставки легких грузов.

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