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Korean Air введет в эксплуатацию обновленные самолеты компании Boeing

Экономика

Обновленная модель будет использоваться на маршрутах в города Японии, Вьетнама и США

Korean Air введет в эксплуатацию обновленные самолеты компании Boeing
Самолет Korean Air

Сеул, 22 мая 2019, 07:34 — REGNUM  Южнокорейская авиакомпания Korean Air введет в эксплуатацию самолеты Boeing B777−300ER. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данная модель самолета будет использоваться на маршрутах из Инчхона в Фукуоку, а также в Сан-Франциско (США), Осаку (Япония) и Ханой (Вьетнам).

Известно, что в распоряжении авиакомпании Korean Air находится 119 самолетов моделей Boeing. Первый самолет данной компании (B707−3B5C) Korean Air ввела в эксплуатацию в 1971 году. Кроме самолетов компании Boeing, в распоряжении южнокорейской авиакомпании имеется 49 самолетов компании Airbus.

На сегодняшний день Korean Air совершает перелеты в 124 города 44 стран мира.

Обновленная модель самолета Boeing B777−300ER представляет собой экологичное воздушное судно нового поколения, оборудованное новыми системами, позволяющими сократить объем выбросов диоксида углерода в атмосферу и уровень шума.

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Авиаперевозки
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