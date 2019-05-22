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«Евро находится под угрозой» — министр экономики Франции

Экономика

Евро находится в опасности из-за риска экономического кризиса и торговых войн

Париж, 22 мая 2019, 07:26 — REGNUM  Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что евро «никогда ранее не подвергался такой угрозе», связанной с риском экономического кризиса, с торговыми войнами и европейскими лидерами, которые хотят распада единой валюты, сообщает Le Figaro.

«Есть такие, кто, как я, считают, что евро сейчас находится под угрозой. Евро никогда ранее не подвергался такой угрозе», — отметил Бруно Ле Мэр во время встречи с журналистами из дипломатической прессы, добавив, что «есть риск переоценки активов и возврата к финансовому кризису».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов и экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что экономический рост в стране в первом квартале 2019 года составил 0,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост экономики Франции в первом квартале 2019 года составил 0,3%

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