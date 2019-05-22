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Huawei продолжит двигать 5G «в европейском направлении» несмотря на США

Экономика

«Это не только атака на Huawei, это также атака на либеральный, основанный на праве порядок»

Брюссель, 22 мая 2019, 07:19 — REGNUM  Китайская компания Huawei, находящаяся под давлением американских санкций, подтвердила свое намерение двигать технологии связи 5G «в европейском направлении», заявили представители компании во время переговоров в Центре прозрачности кибербезопасности Huawei в Брюсселе, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

«Технологии 5G компании Huawei были разработаны совместно с европейцами и были сделаны специально под европейские нужды и требования», — заявил главный представитель компании Huawei в институтах ЕС Абрахам Лю.

По его словам, решения компании в сфере связи пятого поколения не только являются лучшими на рынке, но также в огромной степени являются европейским продуктом, заточенным под нужды Европы.

Он также добавил, что Huawei работает в Европе уже почти 20 лет и имеет 12,2 тыс. сотрудников в Европе, из которых 70% являются европейцами.

«Компания Huawei уважает все действующие законы и регуляции. Сейчас компания стала жертвой агрессии со стороны администрации США. Это не только атака на Huawei, это также атака на либеральный, основанный на праве порядок», — заявил Лю.

Отметим, что компания Huawei в настоящее время уже запустила 23 центра «Пояса и Пути» в 14 странах Европы. Компания приняла участия в 13 проектах программы «Горизонт 2020» по технологиям 5G в Европе с 2012 года. В тестовом режиме технологии были представлены уже в германском Мюнхене, в Университете Суррея в Великобритании, а также в итальянском Бари.

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Напомним, что торговые войны, развязанные США против Китая наиболее остро отразились на компании Huawei. Так, американский гигант Google, являющийся поставщиком операционных систем для смартфонов на базе Android приостановил сотрудничество с компанией. Ряд экспертов уверены, что это связано с тем, что США проигрывают конкуренцию Китаю на рынке технологий связи пятого поколения в Европе.

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Торговая война между Китаем и США
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