Huawei продолжит двигать 5G «в европейском направлении» несмотря на США

Брюссель, , 07:19 — REGNUM Китайская компания Huawei, находящаяся под давлением американских санкций, подтвердила свое намерение двигать технологии связи 5G «в европейском направлении», заявили представители компании во время переговоров в Центре прозрачности кибербезопасности Huawei в Брюсселе, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

«Технологии 5G компании Huawei были разработаны совместно с европейцами и были сделаны специально под европейские нужды и требования», — заявил главный представитель компании Huawei в институтах ЕС Абрахам Лю.

По его словам, решения компании в сфере связи пятого поколения не только являются лучшими на рынке, но также в огромной степени являются европейским продуктом, заточенным под нужды Европы.

Он также добавил, что Huawei работает в Европе уже почти 20 лет и имеет 12,2 тыс. сотрудников в Европе, из которых 70% являются европейцами.

«Компания Huawei уважает все действующие законы и регуляции. Сейчас компания стала жертвой агрессии со стороны администрации США. Это не только атака на Huawei, это также атака на либеральный, основанный на праве порядок», — заявил Лю.

Отметим, что компания Huawei в настоящее время уже запустила 23 центра «Пояса и Пути» в 14 странах Европы. Компания приняла участия в 13 проектах программы «Горизонт 2020» по технологиям 5G в Европе с 2012 года. В тестовом режиме технологии были представлены уже в германском Мюнхене, в Университете Суррея в Великобритании, а также в итальянском Бари.

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Напомним, что торговые войны, развязанные США против Китая наиболее остро отразились на компании Huawei. Так, американский гигант Google, являющийся поставщиком операционных систем для смартфонов на базе Android приостановил сотрудничество с компанией. Ряд экспертов уверены, что это связано с тем, что США проигрывают конкуренцию Китаю на рынке технологий связи пятого поколения в Европе.