Цены на нефть стабилизировались

Москва, , 07:14 — REGNUM Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель. Несмотря на напряженность между США и Ираном, участники рынка сконцентрировались на торговой войне между Вашингтоном и Китаем, которая может привести к глобальному экономическому спаду, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Сегодня, 22 мая, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,34%, до $71,77. Негативное влияние на цены оказал последний отчет Американского института нефти по запасам нефти в США. За неделю до 17 мая запасы сырой нефти увеличились на 2,4 млн баррелей, запасы бензина — на 0,350 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 0,237 млн.

В 17:30 мск выйдет официальный отчет от минэнерго США. Рынок ожидает сокращения запасов сырой нефти на 1,28 млн баррелей, запасов бензина — на 662 тыс. баррелей, запасов дистиллятов — на 158 тыс. баррелей.

Цена на Brent торгуется около поддержки $71,60. Пока она остается выше $71,40, сохраняется вероятность возвращения к $73,20. Если отчет минэнерго США совпадет с прогнозными значения, то ожидается подорожание нефти до $72,50.

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