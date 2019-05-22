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Юань продолжает незначительно слабнуть по отношению к доллару США

Экономика

Курс китайской валюты составил 6,8992 юаня за доллар США

Юань продолжает незначительно слабнуть по отношению к доллару США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар. Юань

Пекин, 22 мая 2019, 06:59 — REGNUM  Китайская национальная валюта вновь незначительно ослабла по отношению к доллару США, уступив 2 базисных пункта, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Курс китайской валюты составил 6,8992 юаня за доллар США, согласно Китайской системе валютной торговли. Ровно такое же падение курса юаня наблюдался и днем ранее, 21 мая. При этом, в предыдущие дни падение было более неуклонным.

Так, 20 мая оно составило 129 базисных пунктов, а 17 мая — 171 базисный пункт. Многие эксперты связывают ослабление юаня с развязанными США торговыми войнами против Китая. По их мнению, это может быть ассиметричный ответ со стороны Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Курс китайской валюты ослаб до 6,8990 юаня за доллар США

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