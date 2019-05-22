На выставке Expo Central China 2019 подписано проектов на сумму $70,06 млрд

Наньчан, Китай, , 06:53 — REGNUM В общей сложности 406 проектов на общую сумму инвестиций 483,51 млрд юаней ($70,06 млрд) был подписано на центрально-китайской выставке Expo Central China 2019, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Среди 406 проектов, подписанных на выставке, 355 ограничатся внутренними инвестициями на сумму 412,34 млрд юаней, и еще 51 проект привлек иностранные инвестиции в размере $10,47 млрд.

В основном проекты касаются таких сфер, как современное производство, новая энергетика, новые материалы, электроника, информация, автозапчасти, текстиль и одежда, здоровое питание, туризм, инфраструктура, сельскохозяйственная индустриализация, биомедицина и обслуживание среди прочих.

Выставка Expo Central China 2019 проходила с 18 по 20 мая в китайском города Наньчан в провинции Цзянси на востоке Китая. Как сообщало ИА REGNUM, химические подзраделения компаний SK, Lotte, а также LG среди прочих примут участие в выставке пластмассовой и резиновой промышленности CHINAPLAS, которая пройдет в китайском Гуанчжоу.

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