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В ОАК опровергли информацию о переносе производства Су-34 из Новосибирска

Экономика

В Объединенной авиастроительной корпорации заявили, что решений об изменении производственной модели или продуктового ряда предприятия нет

В ОАК опровергли информацию о переносе производства Су-34 из Новосибирска
poter.simon
Фронтовой бомбардировщик Су-34

Новосибирск, 22 мая 2019, 06:50 — REGNUM  В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли информацию о возможном переносе производства самолетов Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре.

«Не существует никаких решений об изменении производственной модели или продуктового ряда предприятия. Набор или оптимизация персонала на предприятии происходят в обычном режиме в рамках текущей ротации кадров», — сообщили «РБК Новосибирск» в ОАК.

Напомним, ранее сразу несколько новосибирских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что производство Су-34 из Новосибирска будет перенесено в Комсомольск-на-Амуре, а работа авиазавода имени Чкалова — оптимизирована.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: производство Су-34 переносят — из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре

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