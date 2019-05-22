В ОАК опровергли информацию о переносе производства Су-34 из Новосибирска

Новосибирск, , 06:50 — REGNUM В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли информацию о возможном переносе производства самолетов Су-34 из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре.

«Не существует никаких решений об изменении производственной модели или продуктового ряда предприятия. Набор или оптимизация персонала на предприятии происходят в обычном режиме в рамках текущей ротации кадров», — сообщили «РБК Новосибирск» в ОАК.

Напомним, ранее сразу несколько новосибирских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что производство Су-34 из Новосибирска будет перенесено в Комсомольск-на-Амуре, а работа авиазавода имени Чкалова — оптимизирована.

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