Среда, 22 Мая 2019 года
06:29:49 МСК

Серийный выпуск электромобилей готовится в России

Экономика

Годовой объём выпуска превысит десять тысяч машин

Серийный выпуск электромобилей готовится в России
Frank Hebbert
Электромобиль на подзарядке

Тольятти, Самарская область, 22 мая 2019, 05:15 — REGNUM  Серийный выпуск электромобилей ZETTA начнётся в России до конца года, пишет «Российская газета».

На автозаводе в Тольятти (Самарская область) отметили, что конвейер для серийного выпуска электромобиля уже спроектирован, сейчас ведётся строительство производства.

Уточняется, что ZETTA будет выпускаться в переднеприводном и в полноприводном вариантах. Годовой объём выпуска превысит десять тысяч машин, которые пойдут как на экспорт, так и на внутренний рынок.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выросли продажи электромобилей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электромобили
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить