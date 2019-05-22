Серийный выпуск электромобилей готовится в России

Тольятти, Самарская область, , 05:15 — REGNUM Серийный выпуск электромобилей ZETTA начнётся в России до конца года, пишет «Российская газета».

На автозаводе в Тольятти (Самарская область) отметили, что конвейер для серийного выпуска электромобиля уже спроектирован, сейчас ведётся строительство производства.

Уточняется, что ZETTA будет выпускаться в переднеприводном и в полноприводном вариантах. Годовой объём выпуска превысит десять тысяч машин, которые пойдут как на экспорт, так и на внутренний рынок.

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