Среда, 22 Мая 2019 года
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Минск снял запрет на экспорт нефтепродуктов

Экономика

«Белнефтехим» больше не ведёт регулировку экспорта в ручном режиме

Минск, 22 мая 2019, 04:56 — REGNUM  Экспорт белорусских нефтепродуктов производится без ограничений, введённый из-за загрязнённой нефти запрет снят, сообщил Андрей Рыбаков, глава концерна «Белнефтехим», сообщает БЕЛТА.

«Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме», — заявил Рыбаков.

Комментируя решение белорусской стороны в связи с устранением загрязнений поступающей из России по нефтепроводу «Дружба» нефти, Рыбаков отметил, что его компания больше не ведёт регулировку экспорта в ручном режиме: экспорт нефтепродуктов идёт без ограничений и в автоматическом режиме.

Напомним, ограничения были введены «Белнефтехим» в апреле в связи зафиксированными загрязнениями хлорорганикой поступающей по «Дружбе» российской нефти сорта Urals.

Загрязнённую нефть сливали в резервуары. Чистая нефть поступает в Белоруссию, как отмечал «Белнефтехим», со 2 мая. Однако 17 мая белорусский оператор приостановил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Польшу и на Украину из-за отсутствия украинской территории свободных резервуаров для откачки загрязнённой нефти.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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