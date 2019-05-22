Южный обход Арзамаса: объявлен конкурс на поиск проектировщика

Арзамас, Нижегородская область, , 03:30 — REGNUM Для проектирования автомобильной дороги «Южный обход Арзамаса» ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» объявило открытый конкурс. Начальная цена контракта — более 42 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце марта 2019 года было подписано распоряжение правительства РФ о развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас—Дивеево—Саров», работы по которому запланированы на ближайшие три года. В рамках проекта на 54 мероприятия из разных сфер будет выделено 14,3 млрд рублей. Строительство Южного обхода Арзамаса протяжённостью 10,6 км обойдётся в 3,3 млрд рублей. Планируется, что проект реализуют за 2020−2021 годы, чтобы создать новый транзитный коридор, выведя его потоки за пределы города.

Результаты открытого конкурса на разработку проектной документации подведут 19 июня 2019 года, начальная цена контракта — 42 607 230 рублей. Средства предусмотрены в областном бюджете.

Проектирование должно быть выполнено до 11 ноября 2019 года, но подрядчик при исполнении контракта по согласованию с заказчиком вправе досрочно выполнить работы и сдать результат заказчику.

При проектировании должно быть предусмотрено две полосы движения и одна транспортная развязка. По сведениям из технического задания, мостов и путепроводов планируется четыре, но это будет уточнено в ходе проектирования.

Начало трасса берёт на км 119+600 автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов, а её окончание — на км 6+500 автодороги Выездное — Дивеево — Сатис в Нижегородской области.