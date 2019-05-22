Спикер СФ стала наставницей одной из победительниц конкурса «Лидеры России»

Москва, , 00:36 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что с каждым годом все больше женщин будут бороться за победу во всероссийском конкурсе «Лидеры России». Как сообщила во вторник пресс-служба верхней палаты парламента, спикер стала наставницей одной из победительниц конкурса Светланы Костиковой и провела с ней встречу.

«Председатель Совета Федерации выразила надежду, что с каждым годом в борьбе за победу будет принимать участие все большее число женщин, настроенных занять лидирующие позиции в бизнесе, органах государственной власти, политике», — пояснили в пресс-службе.

Валентина Матвиенко предложила победительнице конкурса поработать над предложениями по привлечению инвестиций в регионы в составе команды Российского фонда прямых инвестиций.

«Вы получили приглашение работать в команде Российского фонда прямых инвестиций, организации, которая занимает особое место в сфере инвестиционной деятельности. За восемь лет работы РФПИ осуществил более 70 проектов практически во всех субъектах. Совет Федерации как палата регионов тесно сотрудничает с фондом», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй сезон конкурса «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года, заявки на участие в нем подали более 227 тысяч человек.

Во втором сезоне конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышло 300 человек, из которых 104 стали победителями.

Напомним, кадровый конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей».

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