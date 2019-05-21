Россельхознадзор усиливает контроль за 18 белорусскими предприятиями

Москва, , 23:36 — REGNUM Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 18 белорусских предприятий. Об этом сегодня, 21 мая, проинформировала пресс-служба российского ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору отмечает, что продолжаются случаи поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС», — сказано в официальном сообщении.

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По этой причине Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусских предприятий, где выявлено превышение БКГП и КМАФАнМ в говядине, тетрациклина в говядине, превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив) и в молоке пастеризованном питьевом, натамицина — в сыре, незаявленной производителем ГМ-сои — в корме сухом для собак. Также было выявлено наличие незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говядины и в муке кровяной, бактерий рода Listeria monocytogenes — в продукции из форели, кокцидиостатиков (динитрокарбанилид и робенидин) — в субпродуктах цыплят-бройлеров.

В частности, в продукции ОАО «Туровский молочный комбинат» было выявлено превышение БКГП (4 случая) и КМАФАнМ (6 случаев) в молоке пастеризованном (налив) и натамицина в сыре; в продукции КПУП «Мозырские молочные продукты» — выявление превышения БКГП (11 случаев) и КМАФАнМ (10 случаев) в молоке пастеризованном (налив) и сливках пастеризованных (налив); в продукции СООО «Белсыр» — выявление превышения БКГП (4 случая) и КМАФАнМ (4 случая) в молоке пастеризованном (налив).

«В случае продолжения выявления продукции, не соответствующей ветеринарно-санитарным нормам и требованиям ЕАЭС, будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию продукции вышеперечисленных предприятий», — предупредили в Россельхознадзоре.

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Напомним, также сегодня, 21 мая, Александр Лукашенко провёл совещание с руководством Белоруссии, обсудив проблемы поставок белорусской сельхозпродукции на российский рынок, в ходе которого заявил:

«По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства».

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До этого Лукашенко упрекал Россию во введении санкций против Белоруссии, однако в Кремле отвергли эти обвинения. Также осложняет отношения между Минском и Москвой наличие распоряжения Лукашенко подвергнуть уголовному преследованию российских чиновников, в том числе представителей Россельхознадзора.