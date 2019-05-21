Суд на три месяца продлил домашний арест экс-главе банка «Спурт»

Казань, , 23:23 — REGNUM Вахитовский районный суд Казани продлил домашний арест в отношении экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой на три месяца. На аналогичный срок продлен арест ее имущества.

Следующее заседание суда состоится 3 июня.

С Ходатайством о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста выступил прокурор, сообщает «Реальное время».

Напомним, банк «Спурт» 21 июля 2017 года лишился лицензии после того, как ЦБ РФ выявил, что казанский банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски — участвовал в финансировании крупного инвестиционного проекта, который реализовывало подконтрольное Даутовой юрлицо. Финансовое состояние последнего оценили как критическое. Речь шла о АО «КЗСК-Силикон».

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На момент отзыва лицензии банк «Спурт» занимал 183 место в банковской системе России по величине активов. Евгения Даутова, по последним открытым данным, имела напрямую долю в банке в размере 10,16%, а через единолично принадлежащее ей ООО «Газ-маркет» — 19,84%.

АО «КЗСК-Силикон», и его «материнское» АО «КЗСК», где долю имела Евгения Даутова, оказались в сложном финансовом положении. На сегодня компания «КЗСК-Силикон», где правительству РФ принадлежит 48%, объявлена банкротом, а «КЗСК» — под внешним управлением, но по нему также есть принятое решение о переходе к банкротству (оспаривается банком «Спурт»). Помимо этого, ВЭБ отдельным иском потребовал признать Евгению Даутову банкротом как физлицо, и в феврале 2019 года суд ввёл в отношении неё первый этап — реструктуризацию задолженности. Долг перед истцом у бывшего банкира составляет более 3,7 млрд рублей

На начало марта 2019 года банк имеет долги перед 2 495 кредиторами на общую сумму 12 193 601 000 рублей. В рамках дела о банкротстве «Спурта» были выявлены нарушения закона и возбуждены уголовные дела, обвиняемой по которым и проходит Даутова. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями и фальсификации отчётности банка.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, обвинение запросило для Даутовой шесть лет колонии общего режима. Бывший банкир в рамках судебных слушаний ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, который возможен при согласии обвиняемого с предъявленными обвинениями и проходит по упрощенной схеме — без оценки и исследования доказательств. Сумма ущерба по уголовному делу составляет 2,89 млрд рублей.