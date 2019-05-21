Закупка истребителей F-35 Польше не по карману

Варшава, , 23:14 — REGNUM Известно, что Польша выделила на модернизацию своих вооруженных сил 48,8 миллиарда долларов. Соответствующий документ появился на сайте правительства 28 февраля. Одной из программ данного плана является программа HARPIA. Она предполагает закупку 32 истребителей пятого поколения. Варшава выбрала американские истребители F-35 в модификации F-35A.

На днях в польском парламенте состоялась дискуссия, на которой обсуждался вопрос обновления самолётного парка ВВС Польши. В частности, депутаты отметили проблемы с истребителями МиГ-29, которые неоднократно совершали вынужденные посадки в последнее время. Кроме этого, была озвучен и процент готовности к использованию самолетов F-16. Оказалось, что только 40 процентов данных боевых машин могут летать.

В ходе дискуссии представитель минобороны Польши сказал, что первая эскадрилья из 16 истребителей американской компании Lockheed Martin F-35 будет приобретена в течение текущего планового периода, т. е. до 2026 года. Вторая эскадрилья будет закуплена после 2026 года.

По мнению некоторых экспертов, решение по закупке 32 истребителей F-35 несёт значительные финансовые риски: затраты на приобретение самолета составляют всего около 30% от общих затрат жизненного цикла, поэтому общая стоимость владения может быть в три раза выше, чем стоимость закупки.

В этом году Lockheed Martin планирует поставить ВВС США базовую модель F-35 по стоимости 80 миллионов долларов за штуку. Таким образом, при условии поставки Польше по этой цене 32 истребителя могут обойтись Польше ориентировочно как минимум в 2,56 миллиарда долларов. Это без учета стоимости обучения пилотов, создания необходимой инфраструктуры и других расходов. Кстати, обучение одного пилота может обойтись в 7 миллионов долларов.

Если взять общие расходы на весь жизненный цикл, то данную сумму надо будет увеличить еще на 70 процентов, т. е. до 8,53 миллиарда долларов. При этом берём в расчёт только расходы на сам самолёт без других затрат.

В то же время надо учитывать, что для Бельгии по существующему контракту 34 истребителя F-35 обойдутся в 6,53 миллиарда долларов. При таком подходе предыдущие полученные цифры по Польше можно смело увеличить в 2,5 раза. Получится, что за время полного жизненного цикла самолётов Польше необходимо будет потратить более 21 миллиарда долларов. Такова цена участия в лиге стран, имеющих на вооружении американские истребители пятого поколения F-35. Такова цена, чтобы быть сателлитом США.