Сербия решила в 2,5 раза увеличить золотые запасы

Белград, , 22:21 — REGNUM Сербия в ближайшие годы намерена значительно увеличить объёмы золота в своих золотовалютных резервах, передаёт 21 мая белградское агентство «Вечерние новости».

Как сообщается, до конца 2019 года золотой запас страны должен увеличиться с нынешних 20 тонн до 30 тонн, а в последующие полтора года — до 50 тонн.

По информации источников издания, решение об этом принято президентом Сербии Александром Вучичем после состоявшейся сегодня встречи с делегацией Международного валютного фонда.

Отмечается, что в ходе переговоров сербский лидер затронул тему покупки драгоценных металлов и представители МВФ заявили ему, что не видят для этого никаких препятствий, если это вписывается в стратегию Белграда по увеличению золотовалютных резервов. Сразу после встречи Вучич пригласил министра финансов и управляющего Национальным банком, дав им распоряжение начать закупки золота.

Согласно данным Национального банка Сербии, на сегодняшний день международные резервы страны близки к 11 млрд евро, из которых 6 млрд составляют ценные бумаги, около 4 млрд — зарубежные депозиты, 767 миллионов евро — золото.

Делегация МВФ сегодня завершила свой визит в Сербию. Во время пребывания в стране миссия фонда подтвердила прогноз, согласно которому рост ВВП Сербии в этом году составит не менее 3,5%. Ранее министр финансов республики Синиша Мали отмечал, что для Белграда очень важно, чтобы МВФ подтвердил свою оценку роста сербской экономики.