Нацпроекты помогут в решении задач диверсификации – Дюмин

Тула, , 22:18 — REGNUM Второе заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Промышленность» провел в Москве 21 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Первое заседание состоялось в марте — тогда были определены основные направления деятельности рабочей группы, сформировано семь профильных подгрупп. Как сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, общий спрос на технику в рамках национальных проектов и госпрограмм составляет 6,2 трлн рублей с учетом разных источников, количество номенклатурных позиций по спросу выросло почти до шести тысяч.

Алексей Дюмин отметил, что активная работа уже ведется в двух подгруппах: «Инновационная политика и развитие технологий» (возглавляет генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев) и «ОПК и диверсификация продукции» (первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов). В этих подгруппах проведены первые заседания, организована аналитическая работа по направлениям. Также проведена установочная рабочая группа «Региональная промышленная политика и инфраструктурное развитие» под председательством губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. На 22 мая запланировано заседание по направлению «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки», эту подгруппу возглавляет губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Как отметил Алексей Дюмин, по мере поступления вопросов и предложений от регионов в рамках национальных проектов всё большее внимание уделяется организации закупок у промышленных предприятий.

«На цели нацпроектов выделены огромные средства — и этот ресурс необходимо использовать для решения задач импортозамещения, стимулирования наших предприятий устойчивым спросом. Кроме того, долгосрочный обеспеченный заказ на гражданскую продукцию может стать инструментом достижения целей диверсификации, которые перед нами стоят», — сказал Алексей Дюмин.

В настоящее время, рассказал тульский губернатор, в Минпромторге ведется работа по формированию перечней и номенклатуры продукции, необходимой для реализации нацпроектов. Однако пока для регионов остается неясным механизм допуска предприятий к этим закупкам. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков пояснил, что для использования потенциал российских предприятий в реализации национальных проектов уже подготовлен портфель номенклатурных позиций продукции. Координировать работу между регионами, госкорпорациями, предприятиями и другими участниками процесса осуществляет Центр управления проектами в промышленности.