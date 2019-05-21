Милорад Додик проведёт переговоры с руководством «Газпрома»

Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 22:17 — REGNUM Председательствующий президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик проведёт в Санкт-Петербурге переговоры с руководством компании «Газпром» по вопросу присоединения Республики Сербской к газопроводу «Турецкий поток», передаёт 21 мая «Глас Спрпске».

Как сообщил изданию глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович, встреча состоится 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума — 2019.

По его словам, возможное подключение к газопроводу имеет большое значение для Республики Сербской, прежде всего, с точки зрения энергетической безопасности. Перович напомнил, что детальный план газификации был разработан в Баня-Луке ещё во время подготовки к строительству газопровода «Южный поток», реализации которого позднее воспрепятствовала Еврокомиссия.

В ходе переговоров с российской стороной планируется обсудить возможные детали проекта, наиболее оптимальный маршрут и предполагаемые объёмы поставок. «Это непростая работа. Вскоре должна начаться разработка бизнес-плана, который должен ответить на эти и другие подобные вопросы по этому важному газовому проекту», — сказал Перович.

Ранее Милорад Додик заявлял, что в случае успеха переговоров о присоединении к «Турецкому потоку» строительство может начаться уже предстоящим летом, в Республике Сербской рассчитывают на поставку до миллиарда кубометров российского газа в год.

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