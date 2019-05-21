ВРП Воронежской области по итогам 2019 года превысит 1 трлн рублей – Гусев

Воронеж, , 21:08 — REGNUM Объем внутреннего регионального продукта Воронежской области по итогам 2019 года должен превысить один триллион рублей. Об этом на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 21 мая в рамках его визита в регион сообщил губернатор Александр Гусев, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Дмитрий Медведев отметил достижения Воронежской области в части благоустройства сельских территорий, обратил внимание на новые производственные объекты в сфере АПК.

«У нас достаточно позитивная динамика в развитии экономики. Мы ежегодно прирастаем от 5 до 7% в промышленном производстве. И начало этого года тоже не исключение: в I квартале мы добавили 5,5% в индексе промышленного производства», — доложил главе правительства воронежский губернатор.

Александр Гусев добавил, что 2018 год для АПК Воронежской области оказался не слишком продуктивным в части объема производства, но при этом экономические показатели у сельхозтоваропроизводителей «выглядят неплохо»: 95% прибыльных предприятий в региональном АПК имеют среднюю рентабельность более 20%.

«Рассчитываем, что сумеем объём инвестиций, который в последние годы достаточно серьёзно прирастал, сохранить, и темпы тоже, несмотря на то что у нас часть инфраструктурных инвестиций сейчас уходит — по окончании строительства Нововоронежской атомной станции, объектов дорожного строительства. Но мы достигли уровня 300 млрд рублей годовых инвестиций при уровне ВРП 950 млрд. То есть мы больше 30% от ВРП имеем объём инвестиций, это тоже неплохой показатель. В этом году, уверены, внутренний региональный продукт превысит 1 трлн рублей, для нас это тоже значимая цифра, будем к ней стремиться», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 мая, председатель правительства РФ провел в Воронеже заседание правительственной комиссии, на которой обсуждался проект государственной программы комплексного развития сельских территорий. Также Дмитрий Медведев посетил Рамонский районный центр физической культуры и спорта, сельскохозяйственное предприятие «Заречное» и фельдшерско-акушерский пункт в селе Ступино.