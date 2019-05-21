В Таджикистане пропали доллары, Нацбанк рассказал, кто виноват

Душанбе, , 21:02 — REGNUM Главной причиной дефицита американского доллара на внутреннем финансовом рынке страны стал отрицательный торговый баланс, сообщили в Национальном банке Таджикистана (НБТ), передают местные СМИ.

Также в качестве одной из основных причин сложившейся ситуации в регуляторе назвали «сезонное увеличение производственной и коммерческой деятельности в весеннем периоде». Кроме того, на объем наличной иностранной валюты влияет рост валютных расходов госбюджета на строительство стратегических объектов и погашение государственного долга.

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Тем временем ситуацией пользуются предприимчивые граждане — в условиях, когда купить доллар официально практически не представляется возможным, пользуются повышенным спросом услуги «черного» валютного рынка. У валютчиков можно купить любое количество доллара, но по завышенной стоимости — более 10 сомони за доллар, тогда как по курсу регулятора его стоимость составляет 9,45 сомони.

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В НБТ отмечают, что для пресечения проведения незаконных операций с валютой в стране постоянно работают группы из сотрудников Нацбанка и Генпрокуратуры.