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Тверской области в модернизации ТЭК поможет «Газпром»

Экономика

Компания также проведет аудит теплоэнергетического комплекса региона

Тверской области в модернизации ТЭК поможет «Газпром»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Каски газовиков

Тверь, 21 мая 2019, 20:16 — REGNUM  ПАО «Газпром» примет участие в модернизации теплоэнергетического комплекса Тверской области, соответствующая договоренность была достигнута по итогам участия губернатора Тверской области Игоря Рудени в совещании в ПАО «Газпром», которое провел председатель Совета директоров компании Виктор Зубков, в Москве 21 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

В частности, по итогам совещания было принято решение проведении аудита теплоэнергетического комплекса Тверской области. Также решено составить план модернизации инфраструктуры ТЭК Тверской области, что в итоге позволит повысить эффективность использования тепловых ресурсов Верхневолжья.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципалитеты Тверской области с 2017 года получают помощь из бюджета региона на проведение капитального ремонта и модернизацию тепло-энергетического комплекса. Так, по итогам 2018 года в рамках региональной программы были капитально отремонтированы 24 объекта в 13 муниципальных образованиях. В текущем году на цели планируется выделить более 590 млн рублей, что в три раза превысит показатель 2018 года.

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Тепловая энергетика
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