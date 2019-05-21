Ипотека и потребительские кредиты должны быть доступны для селян – Медведев

Воронеж, , 20:02 — REGNUM Ипотечное и потребительное кредитование должны быть доступны для жителей сельских территорий, об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев 21 мая в Воронеже на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на заседании обсуждался проект госпрограммы «Развитие сельских территорий».

Решение жилищного вопроса глава правительства назвал в числе важнейших направлений программы. В частности, проектом программы предлагается льготная ставка ипотеки на покупку или строительство дома до 3%, несмотря на то, что, по словам Медведева, ипотека для сельских территорий «сложная для банков тема». Кроме того, добавил председатель правительства РФ, должны быть доступны потребительские кредиты на улучшение жилищных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Дмитрий Медведев находится с визитом в Воронеже. Он принял участие в пленарном заседании Форума сельских депутатов «Единой России», на которой также обсуждался проект государственной программы комплексного развития сельских территорий, а затем провел заседание правительственной комиссии по этому вопросу. Медведев, в частности, отметил, что по своим масштабам новая программа сопоставима с нацпроектом.

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