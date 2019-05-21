Украина вводит запретительные пошлины на цемент из России

Киев, , 19:48 — REGNUM Киев вводит антидемпинговые пошлин на импорт цемента из России, Белоруссии и Молдавии. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

Как уточняется, решение об этом приняла межведомственная комиссия по международной торговле, которая «установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015 — 2018 годов».

Пошлины вводятся на цементные клинкеры и портландцемент сроком на пять лет. Размер пошлины на импорт из России будет составлять 114,95%, из Белоруссии — 57,03%, из Молдавии — 94,46%.

Напомним, на минувшей неделе правительство Украины расширило санкций против России, предусмотрев в них запрет на поставки товаров, которые либо полностью производятся на территории страны, либо могут быть заменены альтернативными поставками.

Меры затронули отдельные группы промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции и транспортных средств.