Завершается первый этап гидравлических испытаний в Новокузнецке

Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:27 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) продолжает подготовку теплосетевого комплекса Новокузнецка к новому отопительному периоду 2019−2020 гг.

Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, за первую неделю проведения гидравлических испытаний на теплосетях в сфере ответственности СГК энергетиками выявлено в общей сложности 94 повреждения. Из них большая часть — 74 — в Кузнецком и Орджоникидзевском районах Новокузнецка, где по состоянию на 21 мая опрессовано повышенным давлением уже 80% тепловых сетей.

В Заводском районе города проверка теплосетей на плотность и прочность выполнена в полном объёме. По Новоильинскому району испытания прошли 85% трубопроводов. Ремонтные работы по ликвидации дефектов на тепломагистралях во всех указанных районах продлятся до 27 мая.

В Центральном и части Куйбышевского районов, получающих тепло и горячую воду от Кузнецкой ТЭЦ, гидравлические испытания, сопровождающиеся отключением горячего водоснабжения, состоятся в период с 14 по 27 июня.

Энергетики просят новокузнечан с пониманием отнестись к плановым отключениям горячего водоснабжения, поскольку правила технической эксплуатации тепловых сетей предписывают в период проведения гидравлических испытаний отключать потребителей от системы горячего водоснабжения. Для подготовки трубопроводов к предстоящему отопительному сезону — это необходимая мера. Во время испытаний энергетики выявляют дефекты на теплотрассах и могут оперативно устранить повреждения до наступления зимнего периода.

Напомним, СГК обслуживает в Новокузнецке 489 км тепловых сетей, из них 292 км арендованы у муниципалитета в августе 2017 года.