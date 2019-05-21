Компания из США наказала чебоксарского бизнесмена рублём

Чебоксары, , 19:15 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии завершилось рассмотрение иска в отношении чебоксарского предпринимателя. Оно примечательно тем, что в суд на бизнесмена подала американская компания, которая разрабатывает продукты для автопроизводителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Согласно документу, исковое заявление подала компания Harman Internetional Industries, corporated (Соединенные Штаты Америки, Стэмфорд). Ответчиком выступил индивидуальный предприниматель из Чебоксар. Первоначально компания потребовала взыскать 50 тыс. рублей компенсации, затем снизила требования до 20 тыс. рублей.

Суд удовлетворил иск частично 17 мая. С бизнесмена взыскано 6 193 рубля, в том числе «5 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав, 500 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 620 рублей в возмещение стоимости товара, 50 рублей в возмещение расходов по получению выписки из ЕГРИП, 23 рубля в возмещение почтовых расходов».

Детали иска не уточняются.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

На сайте компании отмечается, что Harman Internetional «разрабатывает и проектирует подключенные продукты и решения для автопроизводителей, потребителей и предприятий по всему миру, включая подключенные автомобильные системы, аудио-и визуальные продукты, решения для автоматизации предприятий».