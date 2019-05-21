В Калужской области стартует обучающая программа для предпринимателей

Калуга, , 19:12 — REGNUM 21 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял участие в пресс-брифинге по случаю запуска на территории региона компанией Google и ПАО Сбербанк совместной обучающей программы для предпринимателей «Бизнес класс» и нового спецкурса для фрилансеров и микро-предпринимателей.

О них калужским журналистам рассказали вице-президент, руководитель дирекции GR ПАО Сбербанк Андрей Шаров, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Google Россия» Марина Жунич и управляющий калужским отделением ПАО Сбербанк Сергей Лукиян. На мероприятии также присутствовали предприниматели региона.

«Бизнес-класс» — бесплатная федеральная программа для представителей микро‑ и малого бизнеса, причем как для стартующего, так и действующего. С ее помощью можно вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Проект стартовал в России в апреле 2016 года, его участниками уже стали 490 тысяч человек, в том числе полторы тысячи из Калужской области.

Положительно оценивая новые образовательные возможности для бизнеса, глава региона Анатолий Артамонов подчеркнул, что создание благоприятной среды для развития микро-, малого и среднего предпринимательства — один из ключевых приоритетов в деятельности правительства области. «В настоящее время в регионе свыше 44,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере занято почти 30% от общей численности экономически активного населения, — сказал губернатор. — С развитием бизнес-образования количество участников данной деятельности продолжит расти, а их вклад в экономику области станет еще значительнее». Большую ценность в этой связи, по мнению главы области, представляет знакомство с передовым опытом успешных предпринимателей, получение новых знаний, которые являются хорошим стимулом для развития дела.

Отмечалось, что в июне 2019 года на сайте «Бизнес-класса» появится новый спецкурс для фрилансеров и микро-предпринимателей. Он будет интересен тем, кто хочет войти в бизнес, но не имеет для этого необходимых знаний и опыта. Авторы курса — действующие предприниматели и эксперты рынка, которые делятся советами из собственной практики.

«Далеко не все люди, которые не хотят работать по найму, мечтают о крупном масштабируемом бизнесе. Кто-то просто стремится более профессионально подходить к развитию небольшого дела, будь то репетиторство, содержание семейного отеля или открытие багетной мастерской, — отметил Андрей Шаров. — Новый спецкурс предназначен именно для таких предпринимателей. С его помощью они смогут более грамотно выстроить бизнес-процессы, получая достойный доход для себя и своей семьи, при этом поддерживая экономику региона и страны».

Марина Жунич напомнила, что Google помогает людям развивать цифровые и предпринимательские навыки по всему миру, в том числе в России: «Нам не важно, какого размера бизнес они собираются развивать, мы хотим дать инструменты для самореализации, с которыми можно быть успешными в быстро меняющемся технологическом мире. Мы рассчитываем, что новый спецкурс позволит тысячам участников «Бизнес-класса» превратить любимое хобби в заработок».

Сергей Лукиян, в свою очередь, выразил заинтересованность в реализации нового проекта в Калужской области: «Здесь много по-настоящему талантливых предпринимателей и тех, кто все еще не решается заняться развитием собственного дела».