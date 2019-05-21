На чиновников – больше чем на ЖКХ: расходы в Хакасии возмутили полпреда

Абакан, , 19:04 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло призвал руководство Хакасии всерьёз задуматься об оптимизации собственных расходов, в том числе — на содержание аппарата чиновников. С резкой критикой сформированной расходной части бюджета республики Меняйло выступил на совещании в Абакане 21 мая, видеозапись которого опубликована в Youtube-канале ИА «Хакасия».

В ответы на жалобы ряда министров и просьбы о дополнительном финансировании из федерального бюджета Меняйло заявил, что федерация готова оказывать помощь регионам, «но первый вопрос, который будет задан в профильном министерстве: а вы собственные источники рассмотрели или нет?». Меняйло сообщил, что, готовясь к совещанию, сам провёл «беглый анализ» бюджета Хакасии и нашёл ряд возможностей, которые уже сегодня могли бы сэкономить от 100 до 200 млн рублей.

По мнению полпреда, необходимо, в частности, изучить, насколько эффективно тратятся бюджетные средства на средства массовой информации: две газету и телекомпании, где в общей сложности работают около 380 человек, а расходы на функционирование этих СМИ составляют 117 млн рублей в год.

«Беру ваш бюджет: ЖКХ — 1,2%, СМИ — 0,4%. Одну треть всего объёма на ЖКХ вы тратите на средства массовой информации», — отметил Меняйло.

Ещё большее возмущение полпреда вызвали траты правительства Хакасии на собственное содержание и сама штатная структура. «Сколько у вас помощников и советников штатных, которые на зарплате? — обратился Меняйло к главе Хакасии Валентину Коновалову. После того, как тот затруднился с ответом, полпред озвучил эти данные сам. — 17 человек! Это государственные служащие! Друзья, ни в одном субъекте федерации этого нет! Кто вам подсунул эту штатную структуру? Есть понятие «оптимизация расходов». Коллеги, давайте подожмитесь немного! Вы на ЖКХ тратите 1,2%, а на содержание — 4,5%».

Руководитель администрации главы Хакасии Богдан Павленко попытался возразить, что на самом деле 5 помощников и 12 советников Коновалова лишь формально числятся таковыми, а сами работают в других структурах администрации, и губернатор их «в глаза не видел». «Это должности с повышенной заработной платой! — оборвал его Меняйло. — Название любой должности под собой подразумевают функционал. Если вы состоите на должности советника, у вас функционал советника, и вы должны выполнять эти обязанности. Если вы их не выполняете, это нарушение штатной дисциплины, ущерб государству!», — объяснил Сергей Меняйло. Он также привёл для сравнения Красноярский край, у губернатора которого числится всего два советника.

Полпред также посоветовал обратить внимание на «инициативные выплаты», в том числе — на премиальные, которые выплачиваются в правительстве Хакасии. Напомним, в начале 2019 года стало известно о выплате существенных премий руководителям республики, в том числе тем из них, кто не проработал в правительстве и месяца. Кроме того, в мае прокуратура Хакасия опротестовала постановление Коновалова, позволяющие выплачивать ему самому и другим членам правительства надбавки «за особые условия труда» в размере до 400%.

«Слушайте, ну надо ужаться! Если вы изыщите внутренние резервы, а они есть, тогда можно идти в федерацию и просить. А не так: нам надо вот столько, но тратить мы будем у себя как хотим. Вот к чему я вас веду», — сказал Сергей Меняйло.

По данным ИА «Хакасия», на совещании Меняйло также выразил недовольство раздутым штатом представительства Хакасии в Москве. «В штате вашего полпредства в Москве числятся 18 человек. Чем они все занимаются? У Республики Алтай в представительстве всего два человека, и этого им хватает», — цитирует агентство слова полпреда. Издание отмечает, что руководитель хакасского постпредства Юлия Исмагилова, которая как раз и получила 500-процентную премию за несколько недель работы, ранее заявляла в СМИ, что радикально сократила штат постпредства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании в Абакане Сергей Меняйло призвал руководство республики к системному государственному подходу, принятию эффективных продуманных решений и поиск внутренних резервов для выхода из кризиса.

На предыдущем совещании в Абакане, которое состоялось 24 апреля, Меняйло публично отчитал Валентина Коновалова за некомпетентность. Поводом стали накопившиеся в республике долги перед энергетиками, которые могли привести к массовому отключению конечных пользователей.