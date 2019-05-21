Выращивание марихуаны может сломать мировой сельскохозяйственный рынок

Алексей Макаренко, , 18:46 — REGNUM

Торговая напряженность между США и Китаем будет продолжаться и повлияет на сельскохозяйственное производство и торговлю в 2019 году с фермерами США, потенциально сокращая посевы для экспорта. К примеру, маржинальность выращивания сои, вероятно, снизится еще больше, потому что спрос со стороны Китая упадет — в стране уменьшают потребление соевого белка, содержащегося в кормах для животных. Такая же тенденция наблюдается в других культурах, хоть и не столь активно: фермеры вынуждены искать новые источники выручки, чтобы удержаться на плаву.

Ключевое место среди культур в этом году займет марихуана, которая — по мере легализации в разных странах — может начать отбирать долю рынка у других тепличных культур. Это поможет и американским фермерам, страдающим от низких цен на сою.

Соревновательная тенденция по выращиванию марихуаны

Культивируемая марихуана может стать движущей силой мирового сельского хозяйства. Выгодная экономика выращивания конопли может привести к изменениям в мировом сельском хозяйстве. Фермеры, выращивающие низкорентабельные культуры, могут перейти на выращивание марихуаны, подвергнув прочие культуры риску перебоев с поставками. Если Нидерланды не легализуют культивацию марихуаны, США, вероятно, будут лидировать в производстве, учитывая их дешевое электричество и обилие солнечного света.

Конопля как легальная сельскохозяйственная культура может нанести сопутствующий ущерб поставкам продовольствия, особенно если производители поспешат сажать ее за счет овощей и других основных продуктов питания. Стоимость марихуаны на акр продукции намного выше, чем других культур. В Канаде марихуана может стоить 5−9 миллионов канадских долларов (3,8−6,9 миллиона долларов) за метрическую тонну, что в пять раз больше стоимости квадратного метра убранной площади по сравнению с тепличными овощами. Фермерам с тепличным выращиванием все еще понадобится искусственное освещение, чтобы максимизировать производство, потому лицензирование будет обязательным. В Канаде также требуется лицензия на выращивание и продажу марихуаны в медицинских целях: согласно данным с сайта правительства, уже имеется 132 лицензированных производителя.

Согласно данным Canopy, теплица площадью 250 000 квадратных футов может производить 10 тонн марихуаны в год.

Рекреационное использование будет стимулировать рост объема

Рекреационная марихуана, вероятно, опередит использование марихуаны для лекарств по объему потребления, однако именно лекарственная, скорее всего, будет предшественником более широкой легализации. Официальные расходы на марихуану в США увеличатся более чем вдвое до $ 23,4 млн в 2022 году с 11,0 млн долларов в 2018 году, согласно данным The Arcview Group и BDS Analytics. Большая часть такого роста, вероятно, будет обусловлена использованием напитков, закусок и сигарет, насыщенных марихуаной. Канада узаконила потребление марихуаны 17 октября. Медицинская марихуана уже законна в 11 странах ЕС, плюс Таиланд, который обдумывает её медицинское использование. Марихуана используется в качестве альтернативного лечения болезни Паркинсона, рака, боли и мышечных спазмов.

Обильный солнечный свет, дешевое электричество как показатель увеличения прибыли

Страны с обильным солнечным светом и дешевой электроэнергией будут иметь преимущество перед остальными при культивации марихуаны. Она требует интенсивного освещения для производства эфирного масла, которое содержит тетрагидроканнабинол (ТГК). ТГК является одним из активных ингредиентов, которые дают марихуане её определяющие качества. Регионы с менее прямым или уменьшенным солнечным светом нуждаются в искусственном освещении, которое требует значительного энергопотребления. Электричество — один из крупнейших источников затрат в культивации марихуаны. Законность употребления марихуаны в Неваде и Калифорнии, где много солнечного света, предвещает выращивание этой культуры. В США электричество стоит значительно дешевле по сравнению с другими развитыми странами.

Урожай марихуаны — это благо для фермеров

Ценность культивирования марихуаны по сравнению с другими культурами и её значительно более высокая рентабельность означает, что выращивающие ее фермеры могут рассчитывать на более высокие доходы. Прибыль от выращенной на ферме марихуаны также, вероятно, будет более стабильной, чем от других культур, уязвимых к плохой погоде и другим переменным. Многие фермеры могут выбрать сажать коноплю на открытых полях, но ее также можно выращивать в помещении, хоть и по более высокой цене. Такая вариативность и маржинальность выращивания позволяют фермерам оставаться на плаву, хеджируя риски потери урожая иных посевов.

Нидерланды могут стать производственным центром

Нидерланды могут стать мировым лидером по производству марихуаны, если они легализуют культивирование. Голландцы имеют долгую историю выращивания мелкосерийной марихуаны, и их ведущие исследования и разработки в области сельского хозяйства должны помочь стране в массовом производстве идеальных штаммов для медицинского применения. В стране около 4900 га тепличных хозяйств, легко конвертируемых в инкубаторы с коноплей. Нидерланды являются крупнейшим в мире экспортером сельскохозяйственной продукции после США в стоимостном выражении, несмотря на 41 543 квадратных километров суши.

Рекреационное использование марихуаны в Нидерландах является законным, но культивирование является незаконным, что приводит к цепочке больших незаконных поставок. В стране существует пилотная программа по изучению медицинской марихуаны, имеющей большой потенциал.

Тайские фермеры могут достичь 1 миллиарда долларов в годовом обороте

Юго-Восточная Азия может последовать примеру Таиланда в легализации медицинской марихуаны, особенно если станет возможным повторить канадский успех. Канадцы потратили на марихуану 5,7 млрд долларов в 2017 году — еще до того как марихуана была легализована. Парламент Таиланда утвердил марихуану для медицинского использования в декабре при поддержке политической партии Bhumjaithai, позволяя фермерам выращивать до шести растений марихуаны в медицинских целях, продукция которых будет стоить 13 200 долларов в год. Исходя из этого, 75 000 фермеров, выращивающих марихуану, получат 1 миллиард долларов дохода. Учитывая низкие цены на пальмовое масло и каучук, фермеры, вероятно, выберут посадку марихуаны в качестве дополнительного дохода.

Тайские штаммы известны своим высоким содержанием каннабидиола (CBD), что обеспечивает преимущества конопли без психоактивных эффектов ТГК.

Интерес инвесторов к динамично развивающейся отрасли выращивания марихуаны повышается, потенциальными выгодоприобретателями могут стать покупатели cannabis — ETF и отдельных компаний этого сегмента. На наших глазах идет зарождение и реализация многолетнего тренда, который со временем привлечёт всё больше интереса со стороны как крупных инвестфондов, так и частных управляющих.

Алексей Макаренко — управляющий активами, аналитик сырьевых рынков ИК QBF