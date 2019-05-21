В Челябинске специалисты «РосРАО» рекультивируют городскую свалку

Челябинск, , 18:39 — REGNUM 20 мая в Челябинске специалисты ФГУП «РосРАО» (предприятие госкорпорации «Росатом») встретились с журналистами, а на следующий день на экспертном уровне обсудили предстоящий проект с членами общественной палаты региона, учёными, представителями органов государственной власти и общественных организаций. Как сообщает пресс-служба ФГУП «РосРАО», работы по рекультивации городской свалки в Челябинске проводятся в рамках национального проекта «Экология». Ликвидацию планируется провести в два этапа. На техническом, который займёт около трёх лет, будет выполнена пересыпка тела свалки и придание ему правильной формы, а также обустройство системы активной дегазации и очистки фильтрата. С помощью систем вертикального и горизонтального дренажа вредный свалочный газ насосами будет закачиваться в магистральный трубопровод и подаваться на систему термического обезвреживания. Благодаря системе газоочистки не будет никакого риска для окружающей среды.

Биологический этап продлится от трёх до пяти лет. Вначале на плодородный грунт будет высажен зелёный покров. По словам первого заместителя генерального директора ФГУП «РосРАО» Дмитрия Хваткова, этот этап не предполагает постоянного нахождения на площадке: «После того как будут проведены озеленительные работы, готовый объект можно будет передать обратно в город, где будут мониторить экологическую ситуацию, смотреть, как будет вести себя растительный покров. Активных работ там больше вестись не будет».

Сейчас рекультивация свалки находится на стадии проектирования. 27 мая пройдут общественные слушания по проекту, впоследствии исполнителю работ предстоит прохождение экологической и сметно-стоимостной экспертиз, после чего можно будет говорить о заключении контракта.

В середине июня «РосРАО» планирует выйти на площадку для проведения подготовительных работ, которые не потребуют наличия заключений экспертиз. В первую очередь планируется обеспечить инфраструктуру: хозбытовые блоки, временные дороги, а также завезти грунт для пересыпки тела свалки. Специалисты будут постепенно заниматься её планировкой. К инженерным работам планируется перейти уже в августе, чтобы захватить как можно больший период теплого времени в этом году. Основной этап работ придётся на весну и лето следующего года (исключая период проведения саммитов ШОС и БРИКС).

По оценкам экспертов стоимость рекультивации объекта размещения отходов составит порядка 3,5 млрд рублей. По большей части это федеральные средства, но проект софинансируется и из областного бюджета. Что будет на месте бывшей свалки, предлагают решить самим челябинцам.

«Минэкологии объявило конкурс для населения, в рамках которого каждый горожанин может предложить, что будет на месте свалки через несколько лет. На сегодняшний день можно точно сказать, что она превратится в сформированный холм, который будет засеян травой. Возможно, будет кустарниковая и древесная растительность. То есть это будет такой «зелёный оазис» недалеко от центра города. По опыту подобных проектов в других государствах мы предполагаем, что после этого территория будет благоустроена и доступна для населения», — отметил исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев.