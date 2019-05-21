В Италии обсуждают возможность снижения ставок НДФЛ

Рим, , 18:15 — REGNUM В Италии могут быть снижены и унифицированы ставки НДФЛ, но для этого авторы идеи должны представить расчеты, заявил во вторник, 21 мая, вице-премьер Италии, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает Mediaset.

Снижение и унификация ставок НДФЛ — предвыборное обещание второй партии коалиции, «Лиги» Маттео Сальвини. В коалиционном контракте правительствам сказано, что эта мера должна быть выполнена.

Правительство собирается снизить и унифицировать (до 15%) ставки НДФЛ не для всех граждан, а лишь для некоторых категорий. «Лига» намеревалась принять соответствующий декрет накануне выборов в Европарламент. По той же причине (приближение выборов) «Движение» замедляет этот процесс, чтобы не помогать коллегам-конкурентам.

Если «Лига» представит расчеты, согласно которым ставки НДФЛ можно снизить еще для нескольких категорий граждан без увеличения НДС, то декрет будет рассмотрен и принят, сказал Ди Майо.

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