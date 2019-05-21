«Пятёрочка» будущего: обновлённый дизайн и передовые технологии

Москва, , 18:09 — REGNUM «Пятёрочка», похоже, скоро изменится: пекарни в магазинах, заказ продуктов на дом, — эти и другие новшества, возможно, появятся у продуктовой сети. Про обновление магазинов журналистам в день открытия рассказал генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

Обновленная «Пятёрочка» стала юбилейным — 15 000-м — магазином Х5 Retail Group. Магазин с элементами нового дизайна открылся в Зеленоградском административном округе Москвы. Окончательно доработать и представить свой новый формат «Пятёрочка» планирует осенью этого года.

«Пятёрочка» уже достигла высоких результатов на российском продуктовом рынке, завоевав лидерство среди магазинов у дома. Ежедневно в магазины сети приходят более 12 млн гостей и более 70 млн уникальных покупателей в квартал. Однако сеть готова меняться и развиваться дальше.

«Сейчас мы приступили к пересмотру концепции магазина «Пятёрочка» — это касается и дизайна магазина, и ценового предложения. Та огромная работа, которая была проделана с 2013 года по реконцепту «Пятёрочки», стала основой тех достижений, которых добилась сеть в последние годы. Но у каждой концепции есть свой срок жизни, в сетевом ритейле он составляет от 4 до 6 лет. После этого происходит пересечение «порога скуки» для гостей — концепт устаревает. Ведь мир не стоит на месте и движется вперёд. Сейчас мы готовы к изменениям», — сообщил Гончаров.

Помимо изменений в цветовых решениях, при обновлении «Пятёрочки» сделан акцент на удобстве и экономии времени при совершении покупок в магазинах сети за счёт улучшения навигации. Большое внимание уделяется также свежести продуктов. Новое точечное освещение в отделе овощей и фруктов позволяет покупателям по достоинству оценить их свежесть и качество.

Теперь крупные сети конкурируют не только между собой, но и с заведениями общепита. Именно поэтому руководство «Пятёрочки» решило превратить сеть своих магазинов в нечто большее, чем просто место, где можно купить продукты.

«Если мы не можем воодушевить нашего покупателя, если нет эмоций, а покупка является просто удовлетворением потребностей, то шансов сохранить привлекательность для наших гостей у нас практически нет. Именно поэтому обновленная «Пятёрочка» — это, прежде всего, положительные эмоции и яркий опыт, которые подталкивают наших покупателей вернуться к нам снова», — сказал Сергей Гончаров.

Гости «Пятёрочки» поддерживают обновление магазина. С первых же минут работы помещение было заполнено покупателями, которые высоко оценили дизайн, ассортимент и планировку. Посетителей впечатлил хлебобулочный отдел с собственной пекарней, где ароматный запах только что выпеченных изделий создавал впечатление, что вместо продуктового магазина человек находится в уютном кафе. Теплые булочки, пончики, кексы помещаются в специальные стеклянные стеллажи, оборудованные удобной лопаткой, при помощи которой можно достать выпечку. Благодаря этому новшеству вероятность купить выпечку, которую трогал руками другой покупатель, сведена к нулю.

Несмотря на большой наплыв покупателей на кассах, в магазине не было очередей. Причины тому — реорганизация торгового пространства и увеличенное количество касс, в магазине их семь.

Удобство выбора товаров в обновленной «Пятёрочке» сочетается с большим ассортиментом. В открывшемся магазине торговой площадью более 600 квадратных метров представлено 6,5 тысяч различных наименований товаров, включая продукцию локальных производителей. Благодаря открытию «Пятёрочки» в Зеленограде создано 22 рабочих места. Сейчас в Москве работают свыше 950 универсамов сети, в которых трудоустроены более 13,5 тысяч человек, а всего по стране в «Пятёрочке» работает 176 тысяч человек.

Сергей Гончаров также рассказал, что сеть планирует и дальше расширять ассортимент, в частности, за счет продукции российских производителей. Компания Х5 Retail Group стремится обеспечить максимальное присутствие продукции локальных поставщиков в своих магазинах. В течение 2018 года компания начала сотрудничать с более чем 1300 российскими поставщиками. По итогам 2018 года доля местных производителей в ассортименте торговой сети «Пятёрочка» в некоторых субъектах превысила 30%, а доля отечественной продукции в ассортименте магазинов Х5 Retail Group составляет более 90%.

В планах на будущее у «Пятёрочки» есть ряд технологичных идей, о которых журналистам рассказал генеральный директор торговой сети.

Например, в этом году сеть планирует запустить пилот по снятию наличных средств с банковской карты прямо на кассе «Пятёрочки» при совершении покупки. Подобные технологии уже применяются в ряде стран. Так, покупатель может попросить списать с карты сумму свыше стоимости покупки, а разницу получить в виде сдачи наличными. Помимо этого, на сегодняшний день в «Пятёрочке» действуют 2 200 постаматов и пунктов выдачи интернет-заказов.

Похоже, в высокотехнологичное будущее скоро можно будет попасть прямо из магазина «у дома».