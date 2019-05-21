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Медведев: объём экспорта сельхозпродукции должен достичь 45 млрд рублей

Экономика

Премьер-министр в Воронеже проводит заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий

Воронеж, 21 мая 2019, 18:04 — REGNUM  Экспорт продукции агропромышленного комплекса к 2024 году должен достичь объёма 45 млрд рублей. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на заседании, которое проходит 21 мая в Воронеже.

По словам Медведева, агропромышленный комплекс РФ за последние годы сделал серьёзный рывок в развитии, что позволило не только удовлетворить собственные потребности, но и активно экспортировать продукцию АПК. По итогам 2018 рост объёма экспорта составил 25 млрд рублей, или 20%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, премьер-министр прибыл в Воронежскую область для участия в заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Перед заседанием он посетил Рамонский районный центр физической культуры и спорта, сельскохозяйственное предприятие «Заречное» и осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Ступино.

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