Медведев: объём экспорта сельхозпродукции должен достичь 45 млрд рублей

Воронеж, , 18:04 — REGNUM Экспорт продукции агропромышленного комплекса к 2024 году должен достичь объёма 45 млрд рублей. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на заседании, которое проходит 21 мая в Воронеже.

По словам Медведева, агропромышленный комплекс РФ за последние годы сделал серьёзный рывок в развитии, что позволило не только удовлетворить собственные потребности, но и активно экспортировать продукцию АПК. По итогам 2018 рост объёма экспорта составил 25 млрд рублей, или 20%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, премьер-министр прибыл в Воронежскую область для участия в заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Перед заседанием он посетил Рамонский районный центр физической культуры и спорта, сельскохозяйственное предприятие «Заречное» и осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Ступино.

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