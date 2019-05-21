Негативное влияние НДС на экономику РФ в самом разгаре – экономист

Москва, , 19:01 — REGNUM Рост НДС сопровождается в РФ сокращением социальных обязательств государства, убеждён доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сказавшего, что «налогово-бюджетный фактор, который сыграл важную негативную роль в I квартале», теперь будет действовать в «другую сторону».

«Негативное влияние роста НДС ощущается экономикой не с 1 января, так как у многих фирм были старые запасы, которые позволяли им продавать товары по старым ценам, без включения дополнительного налога, — сказал Комолов. — Так что влияние НДС на инфляцию началось примерно с марта и апреля 2019 года. И сейчас оно в самом разгаре. Кроме того, надо понимать, что рост НДС сопровождается и сокращением социальных обязательств государства, и в итоге увеличение этого налога не приводит к адекватному росту государственных расходов и доходов людей, связанных с государственным сектором. Так что ситуация, по крайней мере в рамках этого года, не выйдет на положительный тренд».

Напомним, что 21 мая Орешкин заявил, что не ожидает рецессии во второй половине 2019 года.

«Я считаю, что это был налогово-бюджетный фактор, который сыграл важную негативную роль в I квартале, в основную часть года он уже будет в другую сторону действовать», — заявил Орешкин ТАСС.

Также отметим, что, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, деньги, которые даст стране повышение НДС, «должны поступить в экономику ближе ко второй половине года».

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