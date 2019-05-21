России следует сбавить энтузиазм в накоплении резервов — эксперт

Москва, , 18:08 — REGNUM России следует сбавить интенсивность накопления международных резервов и направить средства на повышение уровня жизни населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Напомним, 21 мая Центральный банк опубликовал сведения о соотношении международных резервов к внутреннему валовому продукту (ВВП) 70 стран. Россия в этом перечне заняла 13 место, показав лучшие показатели среди ведущих экономик мира. Так, объём накопленных на 1 января 2019 года резервов РФ составляет 28% от размера ВВП страны в 2018 году. По сравнению с предыдущим годом Россия поднялась на три строчки в рейтинге.

Хестанов отметил, что, с одной стороны, высокие показатели резервов являются гарантом стабильности и защитой от негативных внешних факторов, например, финансовых кризисов и санкций. С другой стороны, ради пополнения этих запасов приходится направлять средства, которые могли бы пойти на развитие экономики, повышение уровня благосостояния граждан.

«Резервы достаточно большие. Если бы резервы были крошечные и подросли — это бы улучшило восприятие инвесторами наших долговых бумаг. Но в данном случае восприятие инвесторами будет нейтральным. Ждать притока инвестиций только на основании того, что улучшилась позиция в списке, не стоит. Уже года два-три всё громче звучат голоса экспертов, которые говорят, что наша страна накапливает избыточные резервы. То есть мы изымаем деньги из экономики, где они могли послужить росту, и направляем их в резервы. Резервы растут, но за счёт того, что отвлекаются средства с других нужд», — отметил Хестанов.

По мнению специалиста, Россия подошла к уровню, при котором вместо активного наращивания резервов рациональнее перенаправлять средства на развитие экономики. При этом полностью отказываться от накопления не стоит, следует снизить интенсивность этих процессов.

«До какого-то момента резервы — хорошо и правильно, но избыток может приносить некоторый вред. Мы сейчас в том районе, который уверенно можно считать достаточным. К тому же недавно объём наших резервов стал превышать весь наш внешний долг — и корпоративный, и государственный. Это достаточно необычная конфигурация. С точки зрения надёжности хорошо, но с точки зрения экономического роста — это дополнительный фактор торможения. Можно констатировать, что пора бы умерить энтузиазм в этом направлении и направить усилия на повышение уровня жизни населения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 мая объём международных резервов России составил 494,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,9 млрд долларов. Такие данные приводит Центральный банк России.

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