Мурманские власти думают о том, как уберечь регион от «дикого» туризма

Мурманск, , 17:49 — REGNUM Создание единого туристического бренда Мурманской области, выход туриндустрии Кольского Заполярья на новые рынки, борьба с губительным для природы диким туризмом, легализация и объединение в союз субъектов отрасли — эти и другие вопросы обсуждались на совещании в правительстве региона.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в совещании приняли участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, сотрудники регионального министерства развития промышленности и предпринимательства, представители туристического бизнеса Мурмана.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наш заполярный туризм был стандартизированным по качеству, безопасным и легальным», — отметил Андрей Чибис, открывая совещание.

Глава региона акцентировал внимание на том, что необходимо противопоставить «дикому» туризму, разрушающему хрупкую северную природу, понятный, качественный и конкурентоспособный турпродукт. Начальник отдела развития туризма Минпрома Мурманской области Анна Попова представила план приоритетных проектов в регионе на ближайшую перспективу. В нём применяется кластерный подход: упор делается на формирование четырёх основных туристических кластеров — «Хибины», «Беломорье», Ловозерского и Печенгского. Сегодня к ним добавляются стихийно возникшие прото-кластеры Мурманск и Териберка. В целом они составляют туристско-рекреационный кластер Мурманской области. В каждом кластере разрабатывается или уже разработан собственный узнаваемый бренд. Все они должны быть объединены под общим, так называемым зонтичным брендом Мурманской области, который будет продвигаться на российском и международном рынках. В ближайших планах чиновников — создать областной туристско-информационный центр с филиалами на удалённых территориях. Кроме того, будет создан Союз туриндустрии Мурманской области для взаимодействия и эффективной связи бизнеса и власти.

«В регионе будут создаваться брендовые туристические маршруты, развиваться новые виды турпродукта, такие как деловой и промышленный туризм. В перспективе — продвижение Мурманской области как туристического направления на новые рынки: в Европу (Германия, Испания, Франция), Японию, Латинскую Америку и США», — сообщили в пресс-службе.Рассчитанный на сегодня целевой показатель — довести турпоток в область к 2025 году до 557 тыс. человек в год.

Напомним, в 2018 году, по данным аналитического агентства ТурСтат, Мурманскую область посетили более 400 тысяч туристов, включая 28 тысяч иностранцев. Представители турбизнеса согласились с планом правительства, внеся некоторые ремарки: создать «портрет» конечного потребителя услуг, больше внимания уделять событийному туризму и субсидировать внутренний детский туризм. Активная дискуссия возникла по проблемам Териберки, в частности, состояния дороги в посёлок. Андрей Чибис поддержал предпринимателей, подчеркнув, что набор быстрых решений — именно то, что нужно для текущего развития отрасли и региона в целом.

«Туризм — это ещё и формирование внутреннего бренда, положительного образа Мурманской области не только у наших гостей, но создание нового отношения у жителей Заполярья к самим себе. Когда туристы восхищаются нашим краем, это меняет и самоощущение жителей области, жителей каждой из территорий. Это важно, это даже важнее всего остального — изменение отношения к себе, к своей земле», — подытожил разговор глава региона.