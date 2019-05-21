Рецессия в РФ уже наступила, но Максим Орешкин её не заметил?

Москва, , 19:02 — REGNUM Рецессия продолжается в России уже много лет, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития Максима Орешкина, сообщившего, что он не ждёт рецессии в экономике РФ во второй половине 2019 года.

«Возможно, Орешкин не ожидает рецессии, потому что она уже случилась? — поинтересовался Комолов. — Конечно, рост ВВП на уровне 1,3% — это скорее стагнация, и рецессию мы уже прошли. Но самое главное, что у нас наблюдается рецессия с точки зрения уровня жизни населения. Мы видим падение реальных доходов населения. По прогнозам ЦБ РФ, по крайней мере в этом году мы будем находиться в условиях падения реальных доходов населения. То есть доходы будут расти медленнее, чем инфляция. Банк России опубликовал расклад по росту заработных плат категорий работников, и больше всего прирост в строительной сфере — 6,5%, и это самое большое достижение среди всех групп работников, занятых в экономике. А есть целый ряд сфер, где темпы роста номинальных заработных плат отстают от инфляции».

Таким образом, как полагает Комолов, можно сказать, что рецессия продолжается в РФ уже много лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Руслана Гринберга, правительство РФ полагает, что оно контролирует ситуацию, но так будет лишь до тех пор, пока не начнутся реальные потрясения.

«Есть опасения, что возможна девальвация, а значит, будет очень серьёзный скачок цен. Они (правительство РФ — прим. ИА REGNUM ) думают, что контролируют ситуацию, но пока этого нельзя сказать. Пока всё стабильно, им кажется, что всё под контролем, но так будет до тех пор, пока не начнутся реальные потрясения. А причин и стимулов для возобновления экономического роста я пока не вижу», — признался Гринберг.

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