Саратовский губернатор отмежевался от «системных ошибок»

Саратов, , 11:12 — REGNUM 15 мая в Саратовской областной думе состоялся отчет главы региона Валерия Радаева об итогах работы за 2018 год. Выступление высокопоставленного чиновника оказалось объёмным, содержательным, местами критичным, но оптимистичным.

«И работать будем по-новому», — заявил в самом начале своего выступления губернатор с 7-летним стажем, по российскому обыкновению начиная новую жизнь «с понедельника» и обмолвившись о «системных ошибках» в прошлом.

О каких конкретно «системных ошибках» шла речь, Радаев умолчал, но вся страна помнит череду скандалов с членами саратовского правительства, сотрясавших регион последнее время — начиная от поездки министра культуры в Сингапур и морально-этического происшествия с министром финансов и заканчивая историей с «макарошками» от министра труда.

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Зарплаты и доходы

Валерий Радаев сообщил в отчете, что Саратовская область по прежнему в аутсайдерах по заработной плате. Этот критерий есть в президентском списке оценки эффективности высших должностных лиц из 15 позиций. Там этот критерий называется «Реальная среднемесячная заработная плата работников».

В отчете Радаева сказано, что рост составил 8,4%. Однако эта цифра относится к показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата», она всегда несколько выше реальной. Рост реальной среднемесячной зарплаты — то, о чем идет речь в критериях президента, составила в 2018 по отношению к 2017 — 6%. Если сравнивать с другими регионами ПФО, то Саратов замыкает группу середнячков по темпам роста с 6−7% и находится на 11 месте среди 14 регионов. Лидер ПФО по этому показателю — Оренбургская область 8,2%, аутсайдер Нижегородская область — 3,2%. Средний по ПФО показатель — 6,1%.

По номинальной заработной плате Саратовская область в ПФО — на предпоследнем месте— 26 821 рублей, и меньше только у Мордовии. Средний уровень номинальной зарплаты по ПФО — 31 849 рублей.

Надо понимать, и на это указывает Радаев, что темпы роста реальной зарплаты рассчитываются по статистическим данным, которые не отражают «серую» часть экономики региона, где часть зарплаты выдается «в конвертах». А рост в целом по экономике региона есть, доля налога на прибыль в доходной части бюджета выросла на 12%.

«Серую» зарплату в России, по данным экспертных организаций, получают 30−40% работающих. То есть потенциал роста зарплаты, а значит и налогов, здесь колоссальный. Валерий Радаев подчеркнул, что проблему необходимо решать комплексно, совершенствуя структуру занятости. В качестве одного из инструмента был отмечен перевод личных подворий в формат КФХ (крестьянских фермерских хозяйств).

План с КФК, с бюрократической точки зрения, неплохой. По данным Росстата, в стране до 40% поголовья крупного рогатого скота содержится в личных подворьях населения, то есть, как полагает власть, мычат, а налоги не платят. Однако слишком рьяные усилия в среде крестьянства в условиях вымирания села могут привести к ещё более негативным последствиям. А в контексте недавно проведенной пенсионной реформы, идущих мусорных протестов такая инициатива в жёсткой форме выглядит провокацией.

То, что это не просто пустые опасения, говорит недавний отчет самарского омбудсмена о росте протестной активности.

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Заканчивая тему о доходах, стоит упомянуть показатель «Реальные денежные доходы населения». Показатель входит в список президентских критериев. В целом по России последние пять лет он падает, но Саратовская область показала в прошлом году рост в 1%. Валерий Радаев, правда, не упомянул об этом в своем отчете. Впрочем, при том уровне бедности, который фиксируется в Саратовской области (16,1% имеют доходы ниже прожиточного минимума, 11 место в ПФО), может быть, об этом росте действительно пока стоит помолчать.

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Демография, миграция

В докладе главы Саратовской области есть часть про демографию, однако подробно Радаев остановился на миграционных процессах, вскользь упомянув о низкой рождаемости:

«Младенческая смертность сократилась на 7,8%. Однако по рождаемости регион по-прежнему на 12-ом месте в ПФО».

Миграционная убыль в 2018 году, по словам саратовского губернатора, составила 10 тыс. человек. По этому показателю Саратовская область наименее благополучная по ПФО. В 2017 году миграционная убыль по Саратовской области — 6160 человек. Налицо негативная тенденция. Люди уезжают из области в другие края.

Естественная убыль населения в Самарской области составила в 2018 году 11 489 человек. Впрочем, естественная убыль в 2018 году была зарегистрирована во всех регионах ПФО за исключением Татарии, где прирост составил 1600 человек. Саратовский регион по этому показателю находится в последней тройке по ПФО между гораздо более экономически развитыми Самарской и Нижегородской областями.

В президентских критериях, между тем, предложено оценивать естественный прирост/убыль населения.

По целому ряду показателей Саратовская область по-прежнему отстающий регион ПФР, это и уровень зарплат, и бедность, и депрессивная демографическая картина. Есть ли свет в конце туннеля? Некоторые показатели, такой, например, как рост прибыли предприятий, вроде бы дают какие-то надежды.