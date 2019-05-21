Вторник, 21 Мая 2019 года
17:35:59 МСК

ФАС не стала возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобе ритейлеров

Экономика

Возбудить дело в отношении платёжных систем просили ассоциации АКИТ, АКОРТ и РАТЭК

Москва, 21 мая 2019, 17:35 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба после жалобы ритейлеров проверила деятельность международных платёжных систем Visa и Mastercard и не выявила нарушений антимонопольного законодательства. Об этом 21 мая сообщила журналистам глава Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратились в ФАС с просьбой возбудить дело в отношении Visa и Mastercard, которые, по их мнению, злоупотребляли доминирующим положением на рынке при установлении тарифов.

Между тем в антимонопольной службе сочли, что положение этих платёжных систем не может быть признано доминирующим с точки зрения положений закона «О защите конкуренции», что делает невозможной квалификацию их действий в качестве нарушения данного закона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с монополизацией в экономике
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить