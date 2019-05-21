ФАС не стала возбуждать дело против Visa и Mastercard по жалобе ритейлеров

Москва, , 17:35 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба после жалобы ритейлеров проверила деятельность международных платёжных систем Visa и Mastercard и не выявила нарушений антимонопольного законодательства. Об этом 21 мая сообщила журналистам глава Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратились в ФАС с просьбой возбудить дело в отношении Visa и Mastercard, которые, по их мнению, злоупотребляли доминирующим положением на рынке при установлении тарифов.

Между тем в антимонопольной службе сочли, что положение этих платёжных систем не может быть признано доминирующим с точки зрения положений закона «О защите конкуренции», что делает невозможной квалификацию их действий в качестве нарушения данного закона.