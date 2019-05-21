Минимальный темп роста ВВП РФ должен быть не ниже 4% – экономист

Москва, , 19:06 — REGNUM Россия растёт темпами развитых стран, чего, однако, оказывается явно недостаточно, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что темпы роста ВВП РФ в 2019 году составят 1,3%.

«Если смотреть на последнее выступление Медведева в Госдуме, то, по его данным, рост российской экономики вообще исчислялся чуть ли не 10%, потому что он показал номинальный рост, а не реальный, и не указал, что этот рост в значительной степени съедается инфляцией, — сказал Комолов. — А нужно смотреть на реальные экономические показатели — то есть с поправкой на индекс потребительских цен. Тогда рост будет небольшой, и, самое главное, он будет ниже среднемирового уровня».

Однако России, по словам Комолова, нужно развиваться темпами хотя бы в 4% роста ВВП в год, чтобы обеспечить даже догоняющее развитие и хоть немного приближаться к среднемировым показателям.

«Мы видим, что развивающиеся страны растут традиционно более высокими темпами, чем Россия, которая растёт темпами развитых стран, — сказал экономист. — А этого недостаточно, так как они уже стоят выше с точки зрения производительности труда, потребления и так далее. У нас тем временем сокращается количество промышленных предприятий, у нас стагнируют инвестиции и создаются предпосылки для роста безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, проблема российской экономики состоит в её сильной зависимости от ситуации на мировом рынке, потрясения которого не замедлят отразиться и на внутриэкономической ситуации РФ.

«Большинство экспертов, с мнением которых я мог ознакомиться, считают, что в 2019 году рост будет меньше 1,3%, но рецессии никто не ожидает, и, вероятно, её не будет, — сказал Колганов. — Но это если говорить только о внутренних факторах развития экономики РФ. Однако проблема заключается в том, что мы очень сильно зависим от международной конъюнктуры, и если на мировом рынке вдруг случатся какие-то потрясения, это немедленно на нас скажется. Поэтому строить прогноз исходя только из внутренних тенденций российской экономики было бы не совсем осторожно».

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