Экономист рассказал, чьи интересы обслуживает ведомство Максима Орешкина

Москва, , 19:01 — REGNUM Темпы роста ВВП РФ свидетельствуют о том, что экономика РФ продолжается отставать от среднемировых показателей, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, признавшегося, что его ведомство сохраняет прогноз по росту ВВП в 2019 году на уровне 1,3%.

«Прогноз соответствует прогнозам, которые обнародовали международные организации, например Всемирный банк и МВФ, — сказал Комолов. — Но этот темп роста находится ниже среднемирового уровня, а значит, отражает ситуацию, в которой Россия будет по-прежнему отставать. Возможно, здесь могут быть споры по поводу объективности Росстата и недостатках его методологии, но в конечном счете всё зависит не только от министерства экономического развития. Оно ведь выступает исполнителем по делам крупного бизнеса, и экономика развивается не так, как хочет министерство экономического развития, а так как это выгодно правящему классу — нашему сырьевому олигархату. Другое дело, что такая государственная политика противоречит интересам всей остальной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года составил 0,5% относительно аналогичного периода 2018 года.

Любопытно, что данные Росстата оказались ниже данных Минэкономразвития. Ранее министерство в апрельском обзоре «Картина деловой активности» сообщило, что рост ВВП в первом квартале составил 0,8%, оказавшись при этом самым низким за последние два года.

Читайте ранее в этом сюжете: Росстат оценил рост ВВП России в I квартале ниже, чем Минэкономразвития