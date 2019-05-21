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За неделю товарно-сырьевая биржа Туркмении наторговала на $184,7 млн

Экономика

Всего проведено более шести десятков сделок

Ашхабад, 21 мая 2019, 17:21 — REGNUM  Туркменской товарно-сырьевой бирже в ходе прошедших за минувшую неделю торгов удалось заключить с иностранными компаниями и бизнесменами 63 контракта на общую сумму $184 млн 714 тысяч (11 млрд 912 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Предприниматели из Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Мальты, Грузии и Афганистана приобрели бензин, дизтопливо, авиатопливо и мазут. Представители деловых кругов России, Швейцарии и Узбекистана закупили полиэтилен. Бизнесмены из Румынии и из Турции заключили контракты на покупку карбамида.

Также коммерсантам из России, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Турции, ОАЭ, Пакистана и Афганистана было реализовано листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажная ткань и хлопчатобумажная пряжа.

В то же время сумма сделок, заключенных туркменскими предпринимателями в ходе биржевых торгов, составила лишь 1 млн 377 тысяч манатов (25,4 млн рублей) — они приобрели у отечественных предприятий хлопок-волокно.

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Экономика Туркмении
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