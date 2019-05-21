Кредиторы «Чувашавтотранса» собрались после уголовного дела: детали

Чебоксары, , 16:36 — REGNUM В Чувашии прошло очередное собрание кредиторов банкротного ГУП «Чувашавтотранс». Оно представляет собой особый интерес в связи с тем, что министерство юстиции и имущественных отношений инициировало обсуждение ситуации по автостанции «Новосельская», ранее ставшей предметом уголовного дела. Собрание кредиторов созвано по инициативе конкурсного управляющего, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В настоящее время общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов составляет 55 245 862,06 рублей. Из них 41 418 279,31 рублей задолженности сформировалось по налогам и сборам, 2 870 857,8 рублей долга образовалось перед минюстом Чувашии. По результатам регистрации общее число голосов участников собрания кредиторов составляет 44 916 724,66 рублей (или 81,3%).

Собрание кредиторов примечательно, прежде всего, тем, что от министерства юстиции и имущественных отношений Чувашии поступило ходатайство о включении дополнительного вопроса в повестку дня. Касается он автостанции «Новосельская» в Чебоксарах, распоряжение имуществом которого привело к уголовному делу. Звучал предложенный минюстом вопрос так:

«Использование и распоряжение конкурсным управляющим имуществом автостанции «Новосельская», расположенной по адресу: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 20а. Отчёт конкурсного управляющего о поступлениях на счета должника от распоряжения (сдачи имущества) имущества автостанции, расчёт стоимости производственных затрат, включая затраты на охрану объекта. Использование имущества автостанции третьими лицами после 30 апреля 2019 г. и принятие конкурсным управляющим меры по увеличению поступлений доходов от использования имущества должника».

Большинством голосов данный вопрос был включён в повестку дня: «за» выступили минюст и налоговики (80,167% голосов), против — частная охранная организация «Броня М», воздержался представитель общества «Автовокзалы и автостанции».

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Представитель минюста поднял вопрос по автостанции «Новосельская», которая включена в конкурсную массу должника. Земельный «автовокзальный» участок, напомним, передан «Чувашавтотрансу» на праве хозяйственного ведения и относится к республиканской собственности, полномочия собственника в отношении участка осуществляются республиканским минюстом.

«Информация целесообразности закрытия автостанции «Новосельская» в минюст Чувашии не поступала (со стороны минтранса Чувашии, конкурсного управляющего соответствующие данные не представлялись)…

Предлагаемый нами вариант голосования по указанному вопросу: признать неэффективной работу конкурсного управляющего по распоряжению имуществом АС «Новосельская», разрешить конкурсному управляющему сдачу имущества должника на условиях безубыточности без права передачи в субаренду», — предложил представитель министерства юстиции.

В ответ конкурсный управляющий сослался на то, что «вопрос об экономической целесообразности сдачи в аренду имущества должника или его консервации был рассмотрен собранием кредиторов ещё 31.10.2018 г. , где были представлены все расчёты и приняты решения о возможности сдачи имущества в аренду на условиях безубыточности, а объекты, содержание которых убыточно, — законсервировать». Управляющий заявил, что «именно на условиях безубыточности» между частной компанией и «Чувашавтотрансом» 30 ноября 2018 года был заключен договор «на сдачу в аренду государственного имущества (без права передачи имущества в субаренду без согласия должника)», а полученная выручка включена в состав конкурсной массы.

Конкурсный управляющий сообщил также, что 15 апреля из письма арендатора «мы узнали о заключении договоров субаренды по АС «Новосельская» с субарендаторами без нашего согласия», в связи с нарушением действие договора было прекращено с 30 апреля.

«Более никто в наш адрес не обращался с предложением арендовать АС «Новосельская» на условиях безубыточности. В настоящее время АС «Новосельская» закрыта», — констатировал управляющий.

В ходе обсуждения было предложено четыре варианта голосования, голоса разделились. Минюст проголосовал за признание работы конкурсного управляющего неэффективной и выступил за то, чтобы разрешить сдавать в аренду имущество «Чувашавтотранса» на условиях безубыточности и без права субаренды. Представитель частной охранной организации «Броня-М» проголосовал за признание работы конкурсного управляющего эффективной, представитель общества «Автовокзалы и Автостанции» выступил против признания работы неэффективной. Всё решили налоговики, на долю которых приходится подавляющее большинство голосов. Представитель УФНС не стал оценивать работу конкурсного управляющего, принятое решение звучит так:

«Разрешить конкурсному управляющему сдачу в аренду имущества должника на условиях безубыточности. Обязать конкурсного управляющего представлять собранию кредиторов полную информацию обо всех произведенных доходах и расходах от сдаваемого имущества ГУП ЧР «Чувашавтотранс» минтранса Чувашии в аренду с указанием полного перечня арендуемых лиц на данных площадях».

Другие детали обсуждения не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в ГУП «Чувашавтотранс» при распоряжении государственным имуществом. По данным прокуратуры, конкурсное руководство заключило договор о передаче в аренду с 1 декабря 2018 автостанции «Новосельская» определенному юридическому улицу, что было вопреки решению кредиторов. По информации надзорного органа, в последующем данное юридическое лицо передало объекты недвижимости в субаренду, при этом сумма арендных платежей более чем 2,3 раза превышала размер оплаты, передаваемой «Чувашавтотрансу». Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, на обсуждение комитета кредиторов вынесено положение о порядке и условиях продажи Козловского АТП и обыкновенных бездокументарных акций АО «АвтоВАС», получивших положительное заключение Росимущества. Конкурсный управляющий предложил начальную продажную цену определить равной стоимости, определенной в соответствии с отчетом оценщика — его поддержали единогласно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имущество Козловского автотранспортного предприятия, согласно отчёту, оценено в 11 678 891 рублей. В структуру имущества входят, в частности, закрытая автостоянка, гараж, водонапорная башня, асфальтированная площадка, право аренды земельных участков площадью более 8,1 тыс. кв. метров для ведения производственно-хозяйственной деятельности. Рыночная стоимость 1294 обыкновенных бездокументарных акций АО «АвтоВАС» определена в сумме 35 171 рублей. Данные акции принадлежат на праве собственности «Чувашавтотрансу». Отмечается, что уставный капитал общества составляет 4 183 890 рублей, он составлен из номинальной стоимости 278 926 акций, приобретенных акционерами по 15 рублей каждая.

Напомним, Арбитражный суд Чувашии в сентябре 2018 года вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Единственный государственный перевозчик обслуживал свыше 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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