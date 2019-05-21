В Новосибирске дольщик пытается через суд признать застройщика банкротом

Новосибирск, , 16:25 — REGNUM Одного из новосибирских застройщиков — ООО «Строительный комплекс «СтройМастер» — просят признать банкротом. Соответствующее исковое заявление подано в Арбитражный суд Новосибирской, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С заявлением о признании «СтройМастера» банкротом в суд обратился один из дольщиков, требования связаны с квартирой в строящемся доме по адресу Хилокская, 1б в Новосибирске. Сумма исковых требований — 658 670 рублей.

«Дом должен быть сдан в третьем квартале 2016 года, но этого не произошло до сих пор. Законность требований истца была подтверждена в марте Заельцовским районным судом, однако ООО «Строительный комплекс «СтройМастер» деньги до сих пор не выплатил», — пояснил «РБК Новосибирск» специалист юридической конторы «Гражданкин и партнеры» Дмитрий Шкуратов, который представляет истца.

Согласно данным из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, генеральным директором ООО «Строительный комплекс «СтройМастер» является Наталья Шабалина, учредителем — ООО «Крепость».

"Строительный комплекс «СтройМастер» был основан в 1996 году. С тех пор ему удалось выйти на лидирующие позиции в строительной отрасли Новосибирска, внести существенный вклад в формирование архитектурного облика столицы Сибири, заработать авторитет у профессионалов в своей области, завоевать доверие и уважение жителей города», — говорится на официальном сайте компании.