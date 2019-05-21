Регионы ранжируют по долгам и вводят финансовые ограничения

Москва, , 16:27 — REGNUM Правительственный законопроект, устанавливающий классификацию регионов РФ в зависимости от размера их долгов, а также вводящий ограничение расходов на обслуживание долга регионов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Речь идет об изменении правил финансирования долга бюджетов регионов перед федеральным бюджетом. Так, законопроект вводит единую классификации госдолга регионов и делит его на внутренний и внешний — в зависимости от валюты. Так, долги в иностранной валюте будут считаться внешним долгом, так как несет в себе валютные риски.

Классификация по долгам

Правительство предлагает ввести новую систему оценки долговой устойчивости регионов РФ. Так, авторы законопроекта прописывают правила разделения региона на три типа в зависимости от того, в каком состоянии находится их долговая нагрузка. Так, регионы будут разделены на три группы: группа А — регионы с высокой долговой нагрузкой, группа B — субъекты РФ со средней долговой нагрузкой и группа С — регионы с низкой долговой нагрузкой.

К первой группе будут отнесены регионы, в которых объем долга составляет менее 50% от поступлений в бюджет. При этом на обслуживание долга регионы группы А должны направлять не более 13% от доходов и дотаций в год и не более 5% от расходов. Если регион по своим показателям оказался в группе А, то он получает право не согласовывать программу займов и гарантий с Минфином РФ.

Регионы, в которых соотношение объёмов долга и доходов достигает 85% и более, правительство предлагает определять в группу С как регионы с низкой долговой устойчивостью. В эту же группу попадут те субъекты РФ, у которых на погашение и обслуживание долга в год уходит более 18% дотаций из госбюджета и более 8% от всех расходов. Регионам из группы С правительство РФ предлагает разрешить брать госзаймы только для рефинансирования долга. При этом план восстановления платежеспособности такие субъекты РФ будут обязаны согласовать с Минфином.

Все остальные регионы, с промежуточными значениями, окажутся в группе В — группе регионов со средней долговой устойчивостью. Таким регионам будет необходимо согласовывать программу госгарантий и займов с Минфином РФ.

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Ограничение расходов

Авторы инициативы предлагают установить более жесткие лимиты для расходов, которые регион сможет направить на обслуживание долга.

«Действующее ограничение 15% является завышенным и едва ли в состоянии заранее сигнализировать об опасном увеличении рисков утраты платежеспособности региона», — отмечают авторы законопроекта.

Поэтому правительство предлагает установить новое предельное значение для расходов, которые регион может направить на обслуживание своего долга. Если закон будет принят, то новый лимит трат, которые можно направить на обслуживание госдолга, составит 10%.

Кроме того, правительство также предлагает установить, что максимальная сумма платежей, которые можно направлять на погашение и обслуживание долга региона, не должна превышать 20% от общего объема доходов бюджета региона (с учетом дотаций из госбюджета).

Госкредиты только для своих

Законопроект также прописывает, что госкредиты можно выдавать только российским компаниям и юрлицам. Так, отмечают в правительстве, госкредиты иностранным юрлицам следует запретить, так как слишком велик риск их невозврата. Кроме того, оформление таких кредитов также связано с организационными издержками, так как такая договоренность возможна только при условии предоставления гарантии властями государства-заемщика.

Кроме того, правительство также уточняет, что государственные ценные бумаги следует выпускать только в виде облигаций.